День Ангела Володимира: привітання у прозі та віршах
28 липня святкують день Володимира-Хрестителя та вітають всіх чоловіків з цим іменем зі святом. Не забудьте привітати з Днем Ангела всіх близьких вам людей з іменем Володимир.
Привітання з іменинами Володимира у прозі
У День Ангела хочу побажати, щоб твій Ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували успіх і процвітання.
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З Днем Ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю не розгубити цей цінний набір подарунків по житті і пишатися тим ім'ям, що подарували тобі твої батьки.
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Дорогий мій друже, у кожного з нас є Ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму Ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.
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Сьогодні твої іменини! Хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди тішать, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.
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Вітаю тебе з Днем Ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.
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Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято Ангела, яке оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму Ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а в тебе менше неприємностей і бід.
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Вітаю тебе від щирого серця з Днем Ангела. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками і сонячним настроєм, красивими заходами і неймовірною радістю душі.
Привітання з Днем Ангела Володимира у прозі та віршах
Привітання з іменинами Володимира у віршах
Бажаю казкових шляхів,
Незабутніх миттєвостей,
Завжди відмінних новин,
Удачі щедрих подихів.
Нехай, Володимире, день за днем
Доля подарунками балує,
Успіх чергує під вікном,
І щастя трепетно цілує!
***
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Вітаю з іменинами!
Ангел охоронець не спав,
Твоє здоров'я оберігав,
Багато щастя додавав,
і що робити на вухо підказував!
Володимир – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Кохай, живи і щастя май,
Здоров'я повний човен,
Від друзів посмішки тримай,
Що зичать всього-всього!
У день Ангела ти свій
На роки май завдання:
Володя, ти побільше мрій,
Хай здійсняться бажання!