28 липня святкують день Володимира-Хрестителя та вітають всіх чоловіків з цим іменем зі святом. Не забудьте привітати з Днем Ангела всіх близьких вам людей з іменем Володимир.

В Україні 28 липня святкують також День Хрещення Київської Русі, яке відбулося завдяки Володимиру. За його наказом збудували багато храмів, а люди прийняли християнську віру. Саме тому цього дня відзначають День Ангела всі чоловіки, які носять ім'я Володимир, повідомляє 24 канал. Читайте також Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах

Привітання з іменинами Володимира у прозі

У День Ангела хочу побажати, щоб твій Ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували успіх і процвітання.

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З Днем Ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю не розгубити цей цінний набір подарунків по житті і пишатися тим ім'ям, що подарували тобі твої батьки.

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Дорогий мій друже, у кожного з нас є Ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму Ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.

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Сьогодні твої іменини! Хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди тішать, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.

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Вітаю тебе з Днем Ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.

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Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято Ангела, яке оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму Ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а в тебе менше неприємностей і бід.

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Вітаю тебе від щирого серця з Днем Ангела. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками і сонячним настроєм, красивими заходами і неймовірною радістю душі.



Привітання з Днем Ангела Володимира у прозі та віршах

Привітання з іменинами Володимира у віршах

Бажаю казкових шляхів,

Незабутніх миттєвостей,

Завжди відмінних новин,

Удачі щедрих подихів.

Нехай, Володимире, день за днем

Доля подарунками балує,

Успіх чергує під вікном,

І щастя трепетно цілує!

***

Хай Ангел завжди вберігає,

Біда тебе нехай не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно сто років прожить.

Хай радість, щастя і успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не покидають!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

Вітаю з іменинами!

***

З днем Ангела! Бажаю, щоб

Ангел охоронець не спав,

Твоє здоров'я оберігав,

Багато щастя додавав,

і що робити на вухо підказував!

***