28 липня в Україні відзначають День Ангела всі чоловіки, які носять ім'я Володимир. Також цього дня відзначається День Хрещення Русі. Цього року святкуватимуть 1031 рік з моменту Хрещення Русі.

Цього дня заведено вітати всіх Володимирів з іменинами. Віряни можуть також молитися іконі святого Володимира. Моляться перед такою іконою люди зі слабким зором, або важкохворі.

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За повір'ям, князь був дуже хворим і практично осліп, але після свого хрещення переміг цю недугу, тож це вселяє надію на зцілення. У перекладі зі слов'янського Ім'я Володимир означає "той, що володіє світом", інформує 24 канал.

Картинки з Днем Ангела Володимира



Привітання з Днем Володимира



Картинки з Днем Володимира



День Володимира 2020: привітання в картинках



З Днем Ангела



Привітання з Днем ангела у картинках



З Днем Ангела Володимира



Привітання з Днем Ангела у картинках



День ангела 2020



Привітання з Днем Володимира