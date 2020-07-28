День Ангела Володимира: картинки-привітання зі святом
28 липня в Україні відзначають День Ангела всі чоловіки, які носять ім'я Володимир. Також цього дня відзначається День Хрещення Русі. Цього року святкуватимуть 1031 рік з моменту Хрещення Русі.
Цього дня заведено вітати всіх Володимирів з іменинами. Віряни можуть також молитися іконі святого Володимира. Моляться перед такою іконою люди зі слабким зором, або важкохворі.
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За повір'ям, князь був дуже хворим і практично осліп, але після свого хрещення переміг цю недугу, тож це вселяє надію на зцілення. У перекладі зі слов'янського Ім'я Володимир означає "той, що володіє світом", інформує 24 канал.
Картинки з Днем Ангела Володимира
Привітання з Днем Володимира
Картинки з Днем Володимира
День Володимира 2020: привітання в картинках
З Днем Ангела
Привітання з Днем ангела у картинках
З Днем Ангела Володимира
Привітання з Днем Ангела у картинках
День ангела 2020
Привітання з Днем Володимира