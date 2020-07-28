28 июля в Украине отмечают День Ангела все мужчины, которые носят имя Владимир. Также в этот день отмечается День Крещения Руси. В этом году будут праздновать 1031 год с момента Крещения Руси.

В этот день принято поздравлять всех Владимиров с днем рождения. Верующие могут также молиться иконе святого Владимира. Молятся перед такой иконой люди со слабым зрением, или тяжелобольные.

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По поверью, князь был очень больным и практически ослеп, но после своего крещения победил эту болезнь, поэтому это вселяет надежду на исцеление. В переводе с славянского имя Владимир означает "владеющий миром", информирует 24 канал.

Картинки с Днем Ангела Владимира



Поздравление с Днем Владимира



Картинки с Днем Владимира



День Владимира 2020: поздравления в картинках



С Днем Ангела



Поздравления С Днем Ангела в картинках



С Днем Ангела Владимира



Поздравления С Днем Ангела в картинках



День ангела 2020



Поздравление с Днем Владимира