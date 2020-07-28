Поздравление с Днем Ангела Владимира в прозе и стихах
Поздравления с именинами Владимира в стихах
Бажаю казкових шляхів,
Незабутніх миттєвостей,
Завжди відмінних новин,
Удачі щедрих подихів.
Нехай, Володимире, день за днем
Доля подарунками балує,
Успіх чергує під вікном,
І щастя трепетно цілує!
***
Хай Ангел завжди вберігає,
Біда тебе нехай не знає,
Хай горе від тебе щосили біжить,
Щоб міг ти спокійно сто років прожить.
Хай радість, щастя і успіх,
Удача, ніжність, добрий сміх,
В житті тебе завжди спіткають,
В похмурий день не покидають!
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Вітаю з іменинами!
***
З днем Ангела! Бажаю, щоб
Ангел охоронець не спав,
Твоє здоров'я оберігав,
Багато щастя додавав,
і що робити на вухо підказував!
***
Володимир – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Кохай, живи і щастя май,
Здоров'я повний човен,
Від друзів посмішки тримай,
Що зичать всього-всього!
У день Ангела ти свій
На роки май завдання:
Володя, ти побільше мрій,
Хай здійсняться бажання!