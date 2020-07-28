В Украине 28 июля празднуют также День Крещения Киевской Руси, которое произошло благодаря Владимиру. По его приказу построили много храмов, а люди приняли христианскую веру. Именно поэтому в этот день отмечают День Ангела все мужчины, которые носят имя Владимир, сообщает 24 канал.

Читайте также Лучшие поздравления с днем ​​Ангела в прозе и стихах

Поздравления с именинами Владимира в прозе

В День Ангела хочу пожелать, чтобы твой Ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали успех и процветание.

***

С Днем Ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю не растерять этот ценный набор подарков по жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе твои родители.

***

Дорогой мой друг, у каждого из нас есть Ангел-хранитель, и хотя его никто никогда в жизни не видел, но все равно я уверен, что он всегда находится где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему Ангелу побольше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.

***

Сегодня твои именины! Хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

***

Поздравляю тебя с Днем Ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой Ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.

***

Именины – это праздник души и тепла, которое хранится в сердце человека всю жизнь. Этот праздник Ангела, который хранит тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему Ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя меньше неприятностей и бед.

***

Поздравляю от всей души с Днем Ангела. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души.