День Андрія Первозваного 2022: святкові картинки-привітання

07:25

Свято Андрія Первозваного відзначають в Україні 13 грудня. Воно присвячене вшануванню апостола, який був одним із перших покликаних Ісусом Христом. В цей день за традицією віряни відвідують церкву й приходять до Бога з важливими проханнями