Попри те, що Андрія Первозваного вшановує християнська церква, віряни йдуть на богослужіння, моляться й ставлять свічки за здоров'я, в Україні існують різні звичаї та вірування, які переплетені із народним ритуалам, наприклад, ворожіння для визначення своєї долі, пише 24 канал.

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Ким був Андрій Первозваний

Згідно з Біблією, Андрій був першим послідовником Ісуса Христа та першим Візантійським єпископом. Він розповідав людям про Бога, бачив різні чудеса Ісуса, був з ним у час страждання та його розп'яття.

Андрій Первозваний мав дар зцілення людей від тяжких хвороб. Тож про нього було відомо в усьому світі, адже люди приходили, щоб позбутися недуг.

Коли після зіслання Святого Духа кидали жереб, вирішуючи, куди кожен з апостолів піде проповідувати, йому випала Скіфія. В античному світі цей край називали Східною Європою й усі безмежні простори на північ від Чорного моря. Тобто туди також входили теперішні території України.

Про благовістя апостола Андрія у Скіфії свідчили такі відомі християнські письменники, як Іполит Римський (3 ст.) та церковний історик Євсевій Кесарійський (4 ст.).

Що не можна робити у День Андрія Первозваного / Фото з відкритих джерел

Що не можна робити у День Андрія Первозваного

Оскільки День Андрія Первозванного є не лише християнським, а й народним святом, то з давніх часів його також вважали чоловічим днем. Наші предки влаштовувати у цей день різні гуляння, а дівчата ворожили, щоб дізнатися свою майбутню долю.

Однак, існують все-таки певні заборони:

У цей день не можна займатися фізичною працею, прибирати, прати чи займатися рукоділлям.

Не варто у цей день конфліктувати й лихословити.

Не можна випивати алкоголь.

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна у цей день вінчатися. Ця заборона діє протягом усього Різдвяного посту.

Не можна їсти м'ясо, молочні продукти та яйця. Треба готувати страви тільки з пісних продуктів: хліба, овочів, фруктів, горіхів та бобових.

Варто додати, що церква категорично забороняє ворожити як на Андрія, так і будь-якого іншого дня.