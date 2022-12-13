Апостол Андрій вважається захисником рибалок, моряків і всіх тих професій, які пов’язані з морем. Також він є покровителем перекладачів і вчителів іноземної мови. У православній церкві особливо шанують Андрія Первозваного, а у народні в ту ж саму дату відзначають День Андрія, пише 24 канал.

Читайте також Свято Андрія Первозваного 2022: значення цього дня, що заборонено робити

Картинки-привітання з Днем Андрія Первозваного

Картинки-привітання з Днем Андрія Первозваного / Колаж 24 каналу

День Андрія Первозваного 2022 – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Привітання зі святом Андрія Первозваного – картинки / Колаж 24 каналу

День Андрія Первозваного – гарні картинки / Фото "Рідна Україна"

День Андрія Первозваного 2022 – картинки-привітання / Колаж 24 каналу

День Андрія Первозваного в Україні – картинки / Фото з відкритих джерел