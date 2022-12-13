Апостол Андрей считается защитником рыбаков, моряков и всех тех профессий, связанных с морем. Также он покровитель переводчиков и учителей иностранного языка. В православной церкви особенно чтят Андрея Первозванного, а в народные в ту же дату отмечают День Андрея. 24 канал.

Читайте также Праздник Андрея Первозванного 2022: значение этого дня, что запрещено делать

Картинки-поздравления с Днем Андрея Первозванного

Картинки-поздравления с Днем Андрея Первозванного / Коллаж 24 канала

День Андрея Первозванного 2022 – картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Поздравления с праздником Андрея Первозванного – картинки / Коллаж 24 канала

День Андрея Первозванного – красивые картинки / Фото "Рідна Україна"

День Андрея Первозванного 2022 – картинки-поздравления / Коллаж 24 канала

День Андрея Первозванного в Украине – картинки / Фото из открытых источников