Апостол Андрей считается защитником рыбаков, моряков и всех тех профессий, связанных с морем. Также он покровитель переводчиков и учителей иностранного языка. В православной церкви особенно чтят Андрея Первозванного, а в народные в ту же дату отмечают День Андрея. 24 канал.
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Картинки-поздравления с Днем Андрея Первозванного
Картинки-поздравления с Днем Андрея Первозванного / Коллаж 24 канала
День Андрея Первозванного 2022 – картинки-поздравления / Фото из открытых источников
Поздравления с праздником Андрея Первозванного – картинки / Коллаж 24 канала
День Андрея Первозванного – красивые картинки / Фото "Рідна Україна"
День Андрея Первозванного 2022 – картинки-поздравления / Коллаж 24 канала
День Андрея Первозванного в Украине – картинки / Фото из открытых источников