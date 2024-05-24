Чарівні привітання з днем весілля від батьків: зворушливі слова

Батьки з нетерпінням чекають на весілля своїх дітей. Звичайно, вони неймовірно хвилюються, адже хочуть, що сімейне життя було безхмарним та легким. Для мами й тата це свято таке ж особливе, як для молодят.

До дня весілля гості готують побажання, аби сказати гарний тост. Особливо ретельно шукають привітання батьки, оскільки у них одна з найважливіших місій. Добірку теплих та зворушливих слів публікує LifeStyle 24.

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Добірка чудових привітань з весіллям від батьків

Дорогі діти, сьогодні починається ваше спільне сімейне життя. Підтримуйте одне одного, надихайте та кохайте. Нехай ніякі негаразди не зможуть затьмарити ваші дні. Бажаємо всього найкращого, (імена батьків).

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Наші рідні молодята, щиро вітаємо з днем весілля! Дуже тішимося, що декілька років тому ви знайшли одне одного та продовжуєте цей шлях разом. Віримо, що попереду лише щасливі миті та незабутні моменти. Нехай усі життєві випробування буду вам під силу. Сильно любимо, (імена батьків).

Привітання для молодят / Фото kolobook.org

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(Імена молодят), нарешті ми дочекалися вашого весілля. Всі неймовірно хвилювалися, однак день проходить якнайкраще, тому щиро радіємо. Бажаємо вам багато діточок та незабутніх подорожей. Нехай кохання ніколи не згасає, а шлюб з кожним роком стає все міцнішим! Цілуємо та обіймаємо, (імена батьків).

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Дорогі наші (імена молодят), сьогодні для всіх особливий день, адже ви крокуєте в новий етап життя разом. Неймовірно пишаємося та радіємо, коли бачимо щиру усмішку на ваших обличчях. Нехай шлях буде вкритий пахучими квітами, а у сімейному житті панують любов, підтримка та взаєморозуміння! Пам'ятайте, що ми завжди поруч. З теплом, (імена батьків).

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Любі наші діти, сьогодні – початок нового етапу вашого життя, повний кохання і спільних мрій. Ми дуже щасливі, що можемо бути свідками цього особливого моменту. Нехай ваше життя буде як найкращий танець – легкий та гармонійний. Бережіть одне одного та підтримуйте. З любов'ю, (імена батьків).

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Привітання для молодят / Фото art-shop.com.ua

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Ми дуже щасливі бути тут та спостерігати, як розпочинається ваше подружнє життя. Ви – приклад того, що справжнє кохання існує. Нехай спільні моменти будуть як найкращий роман: зі сміхом, пригодами та взаєморозумінням. З найщирішими побажаннями, ваші дорогі батьки (імена батьків).

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Найкращі молодята, на вашому спільному шляху буде багато випробувань, однак найважливіше – завжди підтримувати одне одного. Нехай кохання ніколи не згасає, а лише росте кожної миті. Вітаємо з днем весілля!