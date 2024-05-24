Ко дню свадьбы гости готовят пожелания, чтобы сказать красивый тост. Особенно тщательно ищут поздравления родители, поскольку у них одна из важнейших миссий. Подборку теплых и трогательных слов публикует LifeStyle 24.

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Подборка замечательных поздравлений со свадьбой от родителей

Дорогие дети, сегодня начинается ваша совместная семейная жизнь. Поддерживайте друг друга, вдохновляйте и любите. Пусть никакие проблемы не смогут омрачить ваши дни. Желаем всего наилучшего, (имена родителей).

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Наши родные молодожены, искренне поздравляем с днем свадьбы! Очень рады, что несколько лет назад вы нашли друг друга и продолжаете этот путь вместе. Верим, что впереди только счастливые мгновения и незабываемые моменты. Пусть все жизненные испытания буду вам под силу. Сильно любим, (имена родителей).

Поздравления для молодоженов / Фото kolobook.org

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(Имена молодоженов), наконец мы дождались вашей свадьбы. Все невероятно волновались, однако день проходит наилучшим образом, поэтому искренне радуемся. Желаем вам много детишек и незабываемых путешествий. Пусть любовь никогда не угасает, а брак с каждым годом становится все крепче! Целуем и обнимаем, (имена родителей).

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Дорогие наши (имена молодоженов), сегодня для всех особый день, ведь вы шагаете в новый этап жизни вместе. Невероятно гордимся и радуемся, когда видим искреннюю улыбку на ваших лицах. Пусть путь будет покрыт благоухающими цветами, а в семейной жизни царят любовь, поддержка и взаимопонимание! Помните, что мы всегда рядом. С теплом, (имена родителей).

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Дорогие наши дети, сегодня – начало нового этапа вашей жизни, полный любви и совместных мечтаний. Мы очень счастливы, что можем быть свидетелями этого особенного момента. Пусть ваша жизнь будет как лучший танец – легкий и гармоничный. Берегите друг друга и поддерживайте. С любовью, (имена родителей).

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Поздравления для молодоженов / Фото art-shop.com.ua

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Мы очень счастливы быть здесь и наблюдать, как начинается ваша супружеская жизнь. Вы – пример того, что настоящая любовь существует. Пусть совместные моменты будут как лучший роман: со смехом, приключениями и взаимопониманием. С самыми искренними пожеланиями, ваши дорогие родители (имена родителей).

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Самые лучшие молодожены, на вашем совместном пути будет много испытаний, однако самое важное – всегда поддерживать друг друга. Пусть любовь никогда не угасает, а только растет с каждым мгновением. Поздравляем с днем свадьбы!