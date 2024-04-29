На весіллі привітання від батьків – неймовірно зворушливі, тому часто у гостей на очах з'являються сльози. Якщо свято вже незабаром, а красиве побажання ви ще не знайшли, то зберігайте вірші, які зібрав LifeStyle 24.
Теж корисно Найщиріші привітання з весіллям у словах: молодята будуть у захваті
Привітання з весіллям від батьків
Під дзвони весільні в цей радісний час
Від щирого серця вітаємо вас!
Ми хочемо вам усіх благ побажати,
Щоб ви були дружні, успішні й багаті!
І ще неодмінно щасливі, здорові,
Щоб жили завжди у злагоді й любові!
Хай разом всі справи даються вам легко,
Та гарні сюрпризи приносить лелека!
***
З весіллям вас вітаємо,
Кохання й ніжності бажаємо.
Хай спільне життя
Завжди буде казковим.
Хай кожен ваш день
Буде добрим й чудовим!
Привітання з весіллям / Фото "Країна У"
***
Хай друзі вірні з вами будуть,
А доля береже вас від горя і біди.
Щоб в мирному небі вам сонце всміхалось,
Щоб всі ваші мрії й плани збувались.
Щоб у своїй оселі були ви щасливі
І в добрім здоров'ї весь вік свій прожили.
Нехай Бог вам допомагає
І в важкі хвилини не покидає.
***
Шановні, милі, любі молодята,
Вітаємо з весіллям, дорогі!
Кохайте одне одного завзято,
І йдіть завжди пліч-о-пліч по житті!
Бажаєм, щоб в родині було щастя,
І щоб було багато діточок,
Не забувайте, ви – продовження династій,
І пам’ятайте про цей батьківський урок!
***
На весільнім рушникові
Стоїте ви нині,
Ще сьогодні вільні ви –
Завтра вже – родина.
Хай міцна буде сім'я,
Хай цвіте кохання,
Тільки пісня солов'я
Хай вас будить зрання.
Привітання з весіллям / Фото "Побажайко"
До речі Привітання з весіллям у словах та картинках: найкраща добірка для особливого дня у житті
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Сердечно вітаємо вас, молодята,
З щасливим шлюбом, веселим святом,
Щоб вам до віку в добрі купатись,
Кохати вірно, не розлучатись.
Щоб вечорами не сумували
В нових колисках дітей гойдали,
Щоб вас втішали сини й дочки
І в хорі лунали їх голосочки.
Щоб горе й невдачі вас обминали,
А друзі та рідні не забували,
Жили сто років і не старіли.
Щоб вами пишалась вся наша родина
Життя ваше спільне цвіло як калина,
Щоб все, що бажаєте, в хаті ви мали
І на своєму золотому весіллі гуляли!
***
Щастя вам бажаємо, молодята,
І кохання – цілий океан,
Щоб добра нажили ви багато
Та по дітях виконали план.
Щоб своє гніздечко будували
І любились, наче голуби,
Щоб подружні ваші дні минали
Без печалі, смутку та журби.