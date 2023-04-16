Привітання з Великоднем у картинках: святкова добірка для рідних і друзів

16 квітня українці відзначають світле свято Воскресіння Христового. На цей день нетерпляче чекають усі віряни, адже він сповнений любов'ю, радості, сімейного затишку. 24 Канал підготував добірку яскравих привітань, які варто надіслати на Великдень друзям і рідним.

Пасха – символ вічного життя, перемоги життя над смертю. До цього дня готуються по-особливому. Вдома панує аромат запашної маминої чи бабусиної паски, розмальовують писанки, збирають святковий кошик. На Великдень звідусюди радісно лунає "Христос Воскрес!" – "Воістину Воскрес!". Це ще один привід зібратися з найріднішими, відчути свято, якого сьогодні так бракує.

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Ми маємо змогу зустрічати Великдень вдома, святити пасочки, радіти завдяки захисникам України, які постійно борються з ворогом. У цей світлий день привітаймо одне одного та наших військових гарними листівками.

Привітання з Великоднем у картинках



Картинки-привітання з Великоднем / Фото Pinterest



Привітання з Великоднем у картинках / Фото Pinterest



Привітання з Великоднем у картинках / Фото Pinterest



Картинки-привітання з Великоднем / Фото Pinterest



Великодні привітання – картинки / Фото Pinterest



Привітання з Великоднем – листівки / Фото Pinterest



Картинки з Великоднем 2023 / Фото Pinterest