24 Канал підготував добірку найкращих привітань з Великоднем у прозі та віршах, які зможуть передати найтепліші почуття та побажання на це світле свято. Гарних і спокійних вам свят!
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Привітання з Великоднем 2023 у прозі
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Вітаю вас і вашу родину зі святом Великодня! Нехай це світле свято принесе вам радість, мир та благословення. Хай Христос Воскреслий оберігає вас від усього злого і наповнює серце любов’ю та надією на краще.
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Бажаю вам непохитної віри, сильного здоров’я, терпіння та миру у вашому житті. Нехай світле Воскресіння Господа принесе вам радість, спокій та благополуччя. Хай ваше життя буде наповнене теплом, любов’ю та злагодою.
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Нехай Великдень подарує вам нові надії, зміцнить віру, відкриє нові перспективи й принесе багато щастя. Бажаю вам смачних пасок, писанок та святкового настрою. Хай це світле свято принесе вам багато радості, миру та благословення від Господа.
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Вітаю вас від душі зі світлим святом Великодня! Христос Воскрес! Бажаю, щоб ця весна стала у вашому житті особливою і принесла успіх, гармонію, душевне тепло і взаєморозуміння з навколишнім світом і людьми! Нехай ті чудеса, в які віриться, втіляться в реальність!
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У цей святковий великий день хочу побажати вам добра, міцного здоров’я, миру і процвітання у всьому. Нехай кожен день ваш будинок наповнюється щастям і благополуччям. Даруйте один одному увагу і турботу, любов і вірність. Вітаємо зі святом Великодня!
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Вітаємо з Великоднем! Бажаю, щоб переможний дух надії та радості супроводжували Вас і Вашу родину, давали силу, енергію, наснагу для добрих і корисних справ. Нехай радісні Пасхальні дні покладуть благодатні початки нових перемог і звершень на Вашому життєвому шляху. Христос Воскрес!
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Вітання з Великоднем / Pinterest
Привітання з Великоднем 2023 у віршах
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Це свято – час для молитви,
І час для зустрічі з друзями.
Хай Великдень принесе Вам
Все, що душа бажає, мріє.
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Христос воскрес, надія в нас з’явилась,
Від смерті він наші душі спас.
Хай радість у серці завжди живе,
Хай мир і благополуччя будуть з нами завжди!
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Радісно співають солов’ї,
Бо на Землю зійшли ангели й святі,
День Воскресіння прославляти,
Свято Великодня величати!
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Хай у кожному живе надія,
Й проростаюча незгасна мрія,
Мирне небо нам всміхалось,
Щастя всюди розпилялось!
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Пасочки запашної,
Писанки смачної!
Радості й достатку,
Й мир у вашу хатку!
Щоб були красиві,
Щоб були щасливі,
Христос Воскрес!
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Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
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З Воскресінням –
Світлим святом!
Усмішок й радості багато!
Хай Божа ласка Завітає
І щастям Вас благословляє!
Смакує паска на здоров'я,
І благодать іде з небес,
У день, наповнений любов’ю,
Радійте, бо Христос Воскрес!
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"Христос воскрес!" – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
"Христос воскрес" – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
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І зійде сонце,
Наче кругла паска,
Мов писанка,
Розквітне вся земля –
Радіймо, друзі,
Великодня казка
Гаївкою хай серце звеселя!
Співаймо, друзі,
У Великоднім колі
І Господа воскреслого молім,
Щоб обновивсь
Весною щастя й долі
Наш рідний край, наш дім.
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