Пасха – символ вічного життя, перемоги життя над смертю. До цього дня готуються по-особливому. Вдома панує аромат запашної маминої чи бабусиної паски, розмальовують писанки, збирають святковий кошик. На Великдень звідусюди радісно лунає "Христос Воскрес!" – "Воістину Воскрес!". Це ще один привід зібратися з найріднішими, відчути свято, якого сьогодні так бракує.

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Ми маємо змогу зустрічати Великдень вдома, святити пасочки, радіти завдяки захисникам України, які постійно борються з ворогом. У цей світлий день привітаймо одне одного та наших військових гарними листівками.

Привітання з Великоднем у картинках



Картинки-привітання з Великоднем / Фото Pinterest



Привітання з Великоднем у картинках / Фото Pinterest



Привітання з Великоднем у картинках / Фото Pinterest



Картинки-привітання з Великоднем / Фото Pinterest



Великодні привітання – картинки / Фото Pinterest



Привітання з Великоднем – листівки / Фото Pinterest



Картинки з Великоднем 2023 / Фото Pinterest