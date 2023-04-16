Привітання з Великоднем 2023: найкращі побажання у прозі та віршах

Християни з нетерпінням чекають найбільшого християнського свята, щоб святкувати його разом зі своїми близькими та рідними. В цей день люди прагнуть здійснювати свої мрії та побажання, обмінюються привітаннями та знаками уваги.

24 Канал підготував добірку найкращих привітань з Великоднем у прозі та віршах, які зможуть передати найтепліші почуття та побажання на це світле свято. Гарних і спокійних вам свят!

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Привітання з Великоднем 2023 у прозі

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Вітаю вас і вашу родину зі святом Великодня! Нехай це світле свято принесе вам радість, мир та благословення. Хай Христос Воскреслий оберігає вас від усього злого і наповнює серце любов’ю та надією на краще.

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Бажаю вам непохитної віри, сильного здоров’я, терпіння та миру у вашому житті. Нехай світле Воскресіння Господа принесе вам радість, спокій та благополуччя. Хай ваше життя буде наповнене теплом, любов’ю та злагодою.

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Нехай Великдень подарує вам нові надії, зміцнить віру, відкриє нові перспективи й принесе багато щастя. Бажаю вам смачних пасок, писанок та святкового настрою. Хай це світле свято принесе вам багато радості, миру та благословення від Господа.

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Вітаю вас від душі зі світлим святом Великодня! Христос Воскрес! Бажаю, щоб ця весна стала у вашому житті особливою і принесла успіх, гармонію, душевне тепло і взаєморозуміння з навколишнім світом і людьми! Нехай ті чудеса, в які віриться, втіляться в реальність!

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У цей святковий великий день хочу побажати вам добра, міцного здоров’я, миру і процвітання у всьому. Нехай кожен день ваш будинок наповнюється щастям і благополуччям. Даруйте один одному увагу і турботу, любов і вірність. Вітаємо зі святом Великодня!

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Вітаємо з Великоднем! Бажаю, щоб переможний дух надії та радості супроводжували Вас і Вашу родину, давали силу, енергію, наснагу для добрих і корисних справ. Нехай радісні Пасхальні дні покладуть благодатні початки нових перемог і звершень на Вашому життєвому шляху. Христос Воскрес!

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Привітання з Великоднем 2023 у віршах

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Це свято – час для молитви,

І час для зустрічі з друзями.

Хай Великдень принесе Вам

Все, що душа бажає, мріє.

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Христос воскрес, надія в нас з’явилась,

Від смерті він наші душі спас.

Хай радість у серці завжди живе,

Хай мир і благополуччя будуть з нами завжди!

***

Радісно співають солов’ї,

Бо на Землю зійшли ангели й святі,

День Воскресіння прославляти,

Свято Великодня величати!

***

Хай у кожному живе надія,

Й проростаюча незгасна мрія,

Мирне небо нам всміхалось,

Щастя всюди розпилялось!

***

Пасочки запашної,

Писанки смачної!

Радості й достатку,

Й мир у вашу хатку!

Щоб були красиві,

Щоб були щасливі,

Христос Воскрес!

***

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

***

З Воскресінням –

Світлим святом!

Усмішок й радості багато!

Хай Божа ласка Завітає

І щастям Вас благословляє!

Смакує паска на здоров'я,

І благодать іде з небес,

У день, наповнений любов’ю,

Радійте, бо Христос Воскрес!

***

"Христос воскрес!" – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

"Христос воскрес" – лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

***

І зійде сонце,

Наче кругла паска,

Мов писанка,

Розквітне вся земля –

Радіймо, друзі,

Великодня казка

Гаївкою хай серце звеселя!

Співаймо, друзі,

У Великоднім колі

І Господа воскреслого молім,

Щоб обновивсь

Весною щастя й долі

Наш рідний край, наш дім.

***