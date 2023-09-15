Євреї вірять, що в цей день приймається рішення стосовно долі людини на наступний рік. І його ще можуть змінити протягом 10 днів. Тому, коли починається Новий рік, євреї ще 10 днів каються, аби мати гарну долю. Таке рішення затверджується на 10-ий день. Також вважається, що саме цього дня Бог закінчив створювати світ та з'явилися перші люди. 24 Канал зібрав привітання зі святом Рош га-Шана.

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Привітання з Рош га-Шана: своїми словами, у картинках

Рік посмішок навіть без причини! (ШанА шель хиухим гам ле ло сибА) !שנה של חיוכים גם ללא סיבה

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Рік цвітіння й процвітання! (ШанА шель прихА вэ сигсуг) !שנה פריחה ושגשוג .



Рош га-Шана / Фото Pinterest

Нехай буде Вам рік любові й великого щастя, здоров'я, веселощів, миру над головою та надії! (Ше тихіЕ лахем ШанА шель ахава ве Ошер гадОль бріУт ве сімха, шалом ве тиква)

שתהיה לכם שנה של אהבה ואושר גדול

!בריאות ושמחה, שלום ותקווה



Рош га-Шана / Фото Фейсбук Verazzano Grill

Гарного та солодкого року! (ШанА товФ ве метукА) .שנה טובה ומתוקה

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Зі святом! (Хаг самеах) !חג שמח



Зі святом Рош га-Шана / Фото

Будьте вписані в Книгу Життя! Ось і Рош га-Шана прийшов до наших дверей, із настанням нового року, нехай він буде солодким як найсолодші з можливих смаколиків, нехай мине без негараздів і принесе нам усім радість. Зі святом, нехай воно пройде щасливо і вдало.



Зі святом Рош га-Шана / Фото Pinterest

Нехай свято Рош га-Шана принесе вам неймовірний життєвий успіх, вірну удачу та кохання, щастя й добробут. Нехай будуть почутими молитви та послано все те, про що мріялося. Нехай життя супроводжується милосердям, добротою душі й справедливістю. Нехай смачні будуть хала і медові яблука.



Зі святом Рош га-Шана / Фото "Апостроф"



Зі святом Рош га-Шана / Фото Українська асоціація юдаїки