Щоб допомогти вам передати свій сонячний настрій і подарувати усмішку рідним, друзям чи колегам, 24 Канал зібрав добірку найщиріших весняних побажань у картинках і словах. Обирайте привітання, які відгукуються найбільше, і нехай ця весна почнеться з добрих слів!
Перший день весни 2026: привітання з 1 березня у картинках, прозі й віршах
Вітаю з першим днем весни, з першим подихом щастя і пробудженням любові. Бажаю зустріти цю весну з великими надіями й світлими очікуваннями, з добрими мріями й щирими почуттями. Нехай в душу пробиваються перші весняні промені, а серце наповнюється натхненням і бадьорістю!
***
Весна прийшла до нас, розсипавши навколо перлини роси та сміливо проклавши шлях сонячним променям. Це час, коли природа пробуджується до життя, а серця наповнюються весняним теплом. Бажаю вам, мої дорогі, поглянути на світ по-новому, зберегти в собі всю ту свіжість і енергію, що несе з собою весна, і рухатися вперед з впевненістю та радістю!
Привітання з першим днем весни 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Хай зігрівають душу вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки!
***
Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
Усі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!
Привітання з першим днем весни 2026 / Колаж 24 Каналу
***
На початку весни хочеться побажати успіхів у всіх справах, які хочеш розпочати: від маленьких побутових до грандіозних проєктів на роботі. Нехай тобі у всьому щастить: у любові, лотерейних розіграшах, на роботі, навчанні та у всіх сферах життя. Нехай весна подарує запаморочливе щастя та міцне-міцне здоров'я!
***
Друзі, вітаю вас із першим днем весни! Нехай вона принесе тепло, яке ніжно зігріє ваші душі та наповнить серця цілющим вогнем. Нехай дні будуть сонячними та радісними, наповненими любов'ю і щастям.
Привітання з першим днем весни 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Березневої повені щастя,
Що приходить так швидко й нестримно,
Барв чарівних, духмяних квітневих,
Що, мов килим, земля розстелила!
Хай весни розмаїття малюнків
Прикрашає вам кожну хвилину,
Клич лелечий запросить в мандрівку,
У казкову і дивну країну!
***
А в природі вже пахне весною,
Аромат той приємний для всіх.
Білий сніг не лежить вже горою,
А джерельцем співочим побіг.
Щоб очистити землю й омити,
Та прокласти шляхи для весни.
Хоч зима й завертає сердито,
Та весна вже приходить у сни.
Йде весна-королева по світу
І співає на всі голоси,
Та заквітчує землю прогріту,
Творить дивні картини краси.
Для написання матеріалу використані джерела: сайти Поздравок, Побажайко і WOMO.