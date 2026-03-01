Щоб допомогти вам передати свій сонячний настрій і подарувати усмішку рідним, друзям чи колегам, 24 Канал зібрав добірку найщиріших весняних побажань у картинках і словах. Обирайте привітання, які відгукуються найбільше, і нехай ця весна почнеться з добрих слів!

Перший день весни 2026: привітання з 1 березня у картинках, прозі й віршах

Вітаю з першим днем весни, з першим подихом щастя і пробудженням любові. Бажаю зустріти цю весну з великими надіями й світлими очікуваннями, з добрими мріями й щирими почуттями. Нехай в душу пробиваються перші весняні промені, а серце наповнюється натхненням і бадьорістю!

***

Весна прийшла до нас, розсипавши навколо перлини роси та сміливо проклавши шлях сонячним променям. Це час, коли природа пробуджується до життя, а серця наповнюються весняним теплом. Бажаю вам, мої дорогі, поглянути на світ по-новому, зберегти в собі всю ту свіжість і енергію, що несе з собою весна, і рухатися вперед з впевненістю та радістю!

Привітання з першим днем весни 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Хай зігрівають душу вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки!

***

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

Усі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!

Привітання з першим днем весни 2026 / Колаж 24 Каналу

***

На початку весни хочеться побажати успіхів у всіх справах, які хочеш розпочати: від маленьких побутових до грандіозних проєктів на роботі. Нехай тобі у всьому щастить: у любові, лотерейних розіграшах, на роботі, навчанні та у всіх сферах життя. Нехай весна подарує запаморочливе щастя та міцне-міцне здоров'я!

***

Друзі, вітаю вас із першим днем весни! Нехай вона принесе тепло, яке ніжно зігріє ваші душі та наповнить серця цілющим вогнем. Нехай дні будуть сонячними та радісними, наповненими любов'ю і щастям.

Привітання з першим днем весни 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Березневої повені щастя,

Що приходить так швидко й нестримно,

Барв чарівних, духмяних квітневих,

Що, мов килим, земля розстелила!

Хай весни розмаїття малюнків

Прикрашає вам кожну хвилину,

Клич лелечий запросить в мандрівку,

У казкову і дивну країну!

***

А в природі вже пахне весною,

Аромат той приємний для всіх.

Білий сніг не лежить вже горою,

А джерельцем співочим побіг.

Щоб очистити землю й омити,

Та прокласти шляхи для весни.

Хоч зима й завертає сердито,

Та весна вже приходить у сни.

Йде весна-королева по світу

І співає на всі голоси,

Та заквітчує землю прогріту,

Творить дивні картини краси.

Для написання матеріалу використані джерела: сайти Поздравок, Побажайко і WOMO.