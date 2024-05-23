Цей шкільний рік також був складний для українських дітей. Повітряна тривога, вибухи, страх та переживання – все це супроводжувало учнів. Однак навіть під час війни вони намагалися зробити свої будні незабутніми та веселими.

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На свято останнього дзвоника чекають як школярі, так і вчителі. Адже для усіх це можливість добре відпочити та набратися сил перед новим навчальним роком. З нагоди такої чудової події LifeStyle 24 підготував гарні привітання у картинках. Переглядайте нашу неймовірну добірку.

Картинки-привітання з останнім дзвоником

Гарних канікул / Фото LifeStyle 24

Гарних канікул / Фото LifeStyle 24

Гарних канікул / Фото LifeStyle 24

Гарних канікул / Фото LifeStyle 24

Гарних канікул / Фото LifeStyle 24

Гарних канікул / Фото LifeStyle 24

Гарних канікул / Фото Canva

Гарних канікул / Фото LifeStyle 24

Гарних канікул / Фото LifeStyle 24

Гарних канікул / Фото LifeStyle 24

Щиро вітаємо всіх з наближенням літних канікул. Бажаємо провести їх так, щоб запам'яталися на все життя та подарували лише позитивні емоції. Нехай радісні моменти трапляються й у такі важкі для України часи.