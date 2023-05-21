Зі святом останнього дзвінка 2023: привітання для вчителів та однокласників у прозі та віршах

26 травня в українських школах має пролунати останній дзвінок, однак кожен навчальний заклад сам вирішує, коли закінчувати навчання. Оскільки вже другий рік поспіль традиційне весняне свято проходить в умовах війни, то пропонуємо привітати вчителів і однокласників приємними словами.

24 Канал підготував для вас найкращі побажання, який у довгоочікуваний весняний день можна надіслати рідним і знайомим. Привітайте всіх, для кого останній дзвінок справді є святом. Адже наші школярі продовжують навчатися під час війни, а вчителі – попри повітряні тривоги та обстріли продовжують ділитися своїми знаннями.

До теми Останній дзвінок в українських школах: картинки-привітання з весняним святом

Привітання з останнім дзвінком у прозі

Останній дзвінок – свято радості та смутку! Хочеться подякувати вчителям, які відважно день за днем ​​ділилися знаннями й сердечними порадами! Школа стає другим домом, тому ми не прощаємось, а кажемо "До побачення!".

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Ось і підійшов той світлий час, заради якого ви доклали чимало зусиль і праці. Тепер ви стоїте на порозі нового життя і ще більших звершень. Букварі, ранці, банти, перші написані власною рукою літери і перше самостійно прочитане слово – все це залишилося в минулому. Зараз ви вже цілком дорослі і сформовані особистості, які обрали свою стежку в життя.

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Вітаю тебе, навчальний рік сміливо можна вважати завершеним. Останній дзвінок – це початок нових пригод і веселого відпочинку. Тому бажаю тобі не втратити свого ентузіазму, не упустити жодної можливості, не нудьгувати жодного дня. Загалом, крутих тобі канікул і драйвового настрою.

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Навчання, однокласники, вчителі – все залишилося позаду і дитинство теж – далеке, веселе і добре. Останній дзвоник у школі – це перший дзвінок у доросле, нелегку і серйозне життя! Всім, хто причетний до цієї великої події в житті – кохання, добробуту, радості і, звичайно ж, величезних успіхів і руху вперед! Хай не трояндами буде усипаний шлях, але випускники тепер дорослі, сильні й мужні люди – все пройдуть і подолають з честю! Щасливої дороги, дорогі друзі!



Зі святом останнього дзвінка: привітання у прозі та віршах / Фото з відкритих джерел

Привітання з останнім дзвінком у віршах

Ви дорослі, красиві, натхненні,

Кращі з кращих на цілій землі.

Не тримайте синицю у жмені,

Хай вас кличуть у даль журавлі.

Ви до мрій своїх линьте крилато,

Не спиняйтеся, щоб не було...

Хай удачі в вас буде багато

І людське зігріває тепло.

А життя – це робота і диво.

В нім печалі і радощі є.

Йдіть упевнено, вперто, сміливо,

Вибирайте найкраще, своє!

Але, щоб усміхнулося небо

І удача жадана прийшла,

Самостійно трудитися треба,

Наполегливо, в поті чола.

Бо життя – це серйозно, не жарти,

Що посієте – те й зберете.

Манни з неба чекати не варто,

Ви завжди пам'ятайте про це.

***

Навчальний рік до фінішу добіг.

От і усе, скінчилися уроки.

І перед вами – тисячі доріг,

Де самостійно здійсните ви кроки

І виберете ту, лише одну,

Що поведе вперед по вашій долі.

То ж вибирайте сонячну, ясну,

Дорогу світлу у квітковім полі,

Яка до щастя завжди приведе,

З якої видно горизонти й далі,

На ній ви не оступитесь ніде,

А проживете чесно й без печалі.

***

Останній дзвоник пролунав.

Він довгий час нам всім співав:

Він кликав на урок, з уроку,

І так було щодень, щороку.

Ми вас вітаємо. Прощайте,

Про нас усіх не забувайте,

Ви педагоги – вищий клас,

Ми щиро любимо всіх вас!

***

Ми чуємо, дзвенить дзвінок,

І ось пройшов останній наш урок.

І в це чудове, урочисте свято,

Ви чуєте вітань багато:

Спасибі вам, за те, що були з нами,

За те, що вчили нас роками,

За всю освіту, що дали, –

Людину в нас ви зберегли!