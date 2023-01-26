Міжнародний день митника був заснований у 1983 році. Його мета – підкреслити роль митної служби у розвитку економіки, у забезпеченні цілісності та єдності митної території держави, зазначає 24 Канал.

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Привітання з Міжнародним днем митника – вірші

Службу державну митник несе,

Зайвого злодія не провезе.

Що у валізах, у вантажних вагонах

Перевіряють люди в погонах.

В день цей святковий

Прийміть ви привітання

Вітаємо з Днем митника

Хай збудуться бажання!

***

У митника сьогодні свято,

Будемо разом святкувати.

Але пильність не втрачати,

Бо це у митника в крові,

Перевіряти вантажі.

Зі святом вас!

***

На Україну навіть мишка

Повз митну службу не проскочить,

Бо працівник хоробрий спритно

Всіх перевірить дуже точно!

Тобі я, митнику, бажаю,

Щоб будні проходили гладко,

І хай ніхто не порушає

На вашій митниці порядку!

Привітання з Міжнародним днем митника 2023 – вірші та проза / Фото "Факти"

Працівники митниці – люди особливі,

Хоч душі їхні ніжні й вразливі:

Напруженість дає себе взнаки,

Бо в їхньому житті все навпаки –

Коли уся країна щось святкує,

Тоді митник наполегливо працює,

Коли вночі усі лягають спати,

Митник почне вантажі перевіряти

Та радий він! Бо до усього звиклий

Трудяга відповідальний – митник!

***

З професійним святом сьогодні митників вітаємо,

успіхів в нелегкій праці вам усім бажаємо,

З вами наш кордон захищений від контрабандистів,

А казна держави повниться від справ ваших митних,

Від неякісних продуктів ви нас бережете,

Імідж нашої України завжди стережете.

Тож удачі вам в роботі, натхнення й горіння,

Від людей поваги вам, від долі-везіння!

Привітання у прозі з Міжнародним днем митника

Дорогі наші митники! Ви – люди, що стоять на кордоні й спостерігають за порядком, хочеться привітати вас з вашим професійним святом і побажати, щоб через кордон вашої душі переходило лише тільки хороше, а все погане нехай отримує штраф і йде, звідки прийшло. Зі святом!

***

Шановні митники, вітаємо з професійним святом! Бажаємо вам спокійної роботи, благополучного життя і зростання достатку! Нехай рішучий настрій і відповідальне виконання служби вас піднімають по кар'єрних сходах, а країна безмірно пишається і дякує!

Міжнародний день митника 2023 – привітання у віршах та прозі / Фото Holidays Calendar

Вітаю зі Всесвітнім днем митника і від душі бажаю не втрачати пильності на свій пост, завжди бути вірним стражем закону і кордону порядку, бажаю не знати втоми й зневіри, бажаю успіхів у роботі й успіхів на життєвому шляху.

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Вітаємо працівників митниці з професійним святом! Бажаємо миру і добра, спокою, благополуччя, достатку, міцного здоров'я. Кожен день ви проявляєте рішучість, витривалість, ви ведете постійний самоконтроль. Ви несете важку і небезпечну службу. Спасибі вам за вашу працю, яка допомагає зберігати спокій в наших будинках. Зі святом!

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У свято День митниці, людям цієї професії хочеться побажати здоров’я, щастя, спокою і терпіння. Щоб кожна ваша робоча зміна проходила тихо і мирно, без пригод, щоб ви завжди поверталися до своїх рідних. Ви сміливі, сильні, мужні. Спасибі вам за все. Ми вами пишаємося!