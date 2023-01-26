Міжнародний день митника був заснований у 1983 році. Його мета – підкреслити роль митної служби у розвитку економіки, у забезпеченні цілісності та єдності митної території держави, зазначає 24 Канал.
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Привітання з Міжнародним днем митника – вірші
Службу державну митник несе,
Зайвого злодія не провезе.
Що у валізах, у вантажних вагонах
Перевіряють люди в погонах.
В день цей святковий
Прийміть ви привітання
Вітаємо з Днем митника
Хай збудуться бажання!
***
У митника сьогодні свято,
Будемо разом святкувати.
Але пильність не втрачати,
Бо це у митника в крові,
Перевіряти вантажі.
Зі святом вас!
***
На Україну навіть мишка
Повз митну службу не проскочить,
Бо працівник хоробрий спритно
Всіх перевірить дуже точно!
Тобі я, митнику, бажаю,
Щоб будні проходили гладко,
І хай ніхто не порушає
На вашій митниці порядку!
Привітання з Міжнародним днем митника 2023 – вірші та проза / Фото "Факти"
Працівники митниці – люди особливі,
Хоч душі їхні ніжні й вразливі:
Напруженість дає себе взнаки,
Бо в їхньому житті все навпаки –
Коли уся країна щось святкує,
Тоді митник наполегливо працює,
Коли вночі усі лягають спати,
Митник почне вантажі перевіряти
Та радий він! Бо до усього звиклий
Трудяга відповідальний – митник!
***
З професійним святом сьогодні митників вітаємо,
успіхів в нелегкій праці вам усім бажаємо,
З вами наш кордон захищений від контрабандистів,
А казна держави повниться від справ ваших митних,
Від неякісних продуктів ви нас бережете,
Імідж нашої України завжди стережете.
Тож удачі вам в роботі, натхнення й горіння,
Від людей поваги вам, від долі-везіння!
Привітання у прозі з Міжнародним днем митника
Дорогі наші митники! Ви – люди, що стоять на кордоні й спостерігають за порядком, хочеться привітати вас з вашим професійним святом і побажати, щоб через кордон вашої душі переходило лише тільки хороше, а все погане нехай отримує штраф і йде, звідки прийшло. Зі святом!
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Шановні митники, вітаємо з професійним святом! Бажаємо вам спокійної роботи, благополучного життя і зростання достатку! Нехай рішучий настрій і відповідальне виконання служби вас піднімають по кар'єрних сходах, а країна безмірно пишається і дякує!
Міжнародний день митника 2023 – привітання у віршах та прозі / Фото Holidays Calendar
Вітаю зі Всесвітнім днем митника і від душі бажаю не втрачати пильності на свій пост, завжди бути вірним стражем закону і кордону порядку, бажаю не знати втоми й зневіри, бажаю успіхів у роботі й успіхів на життєвому шляху.
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Вітаємо працівників митниці з професійним святом! Бажаємо миру і добра, спокою, благополуччя, достатку, міцного здоров'я. Кожен день ви проявляєте рішучість, витривалість, ви ведете постійний самоконтроль. Ви несете важку і небезпечну службу. Спасибі вам за вашу працю, яка допомагає зберігати спокій в наших будинках. Зі святом!
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У свято День митниці, людям цієї професії хочеться побажати здоров’я, щастя, спокою і терпіння. Щоб кожна ваша робоча зміна проходила тихо і мирно, без пригод, щоб ви завжди поверталися до своїх рідних. Ви сміливі, сильні, мужні. Спасибі вам за все. Ми вами пишаємося!