Працівники митниці виконують дуже важливу, роботу особливо у час війни. Вони забезпечують безпеку й цілісність державного кордону та беруть участь у налагодженні економічних зв’язків з іншими державами, пише 24 Канал.

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Історія Міжнародного дня митника

Історія свята сягає корінням у 1952 рік, коли набула чинності Конвенція про утворення Ради митного співробітництва. Тоді на зустрічі були присутні представники із 17 європейських держав. Згодом Рада була перейменована у Всесвітню митну організацію. Зараз до неї входить понад 184 митних служб зі всього світу. Україна стала її членом у 1992 році.

Мета свята – підкреслити роль митної служби у забезпеченні цілісності та єдності митної території держави та зміцненні зовнішньоекономічних зв'язків з іншими країнами.

Нагадаємо, що День митника України щорічно відзначається 25 червня у день прийняття закону про митну службу.

Картинки-привітання з Міжнародним днем митника 2023

Міжнародний день митника – картинки-привітання / Фото Obozrevatel

День митника 2023 – гарні листівки / Фото "Главред"

Привітання у картинках з Міжнародним днем митника / Фото "Телеграф"

День митника 2023 – чудові картинки-привітання / Фото "Главред"

Картинки-привітання з Міжнародним днем митника / Фото з відкритих джерел

Привітання з Міжнародним днем митника – картинки / Фото з відкритих джерел

День митника 2023 – привітання зі святом у картинках / Фото з відкритих джерел