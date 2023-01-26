Работники таможни выполняют очень важную работу особенно во время войны. Они обеспечивают безопасность и целостность государственной границы и принимают участие в налаживании экономических связей с другими государствами, пишет 24 Канал.

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История Международного дня таможенника

История праздника уходит корнями в 1952 год, когда вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. Тогда на встрече присутствовали представители 17 европейских государств. Впоследствии Совет был переименован во Всемирную таможенную организацию. Сейчас в нее входят более 184 таможенных служб со всего мира. Украина стала ее членом в 1992 году.

Цель праздника – подчеркнуть роль таможенной службы в обеспечении целостности и единства таможенной территории государства и укреплении внешнеэкономических связей с другими странами.

Напомним, что День таможенника Украины ежегодно отмечается 25 июня в день принятия закона о таможенной службе

Картинки-поздравления с Международным днем таможенника 2023

Международный день таможенника – картинки-поздравления / Фото Obozrevatel

День таможенника 2023 – красивые открытки / Фото "Главред"

Поздравления в картинках с Международным днем таможенника / Фото "Телеграф"

День таможенника 2023 – замечательные картинки-поздравления / Фото "Главред"

Картинки-поздравления с Международным днем таможенника / Фото из открытых источников

Поздравления с Международным днем таможенника – картинки / Фото из открытых источников

День таможенника 2023 – поздравления с праздником в картинках / Фото из открытых источников