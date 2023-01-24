Лунный календарь от 24 Канала поможет разобраться в лучшем времени для вашего нового образа. Читайте о благоприятных и неблагоприятных днях для новой прически в феврале и не рискуйте своим внешним видом.

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По лунному календарю на февраль 2023 года циклическое изменение фаз Луны будет проходить в следующей последовательности:

Молодая Луна (Молодык) – 20 февраля;

Полная Луна (Полная) – 5 февраля;

Восходящая Луна – с 1 по 4 февраля и с 21 по 28 февраля;

Убывающая Луна – с 6 по 19 февраля.

Месячные фазы в январе 2023 года / Фото Unsplash

Благоприятные дни для стрижки в феврале

В течение февраля благоприятными для смены имиджа будут следующие дни:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 16, 17, 18, 23, 26, 27 и 28 февраля.

В эти числа можно смело экспериментировать над своими волосами и внешним видом – в любом случае новая прическа вам будет подобать и радовать долгое время.

Благоприятные дни для стрижки в январе 2023 года / Фото Unsplash

Неблагоприятные дни для стрижки в феврале

Отказаться от похода к парикмахеру в феврале следует в следующие дни:

5, 11, 14, 19 и 20 февраля.

В эти числа лучше воздержаться от стрижки и покраски – прическа может вас разочаровать, а волосы могут получить повреждение.

Неблагоприятные дни для стрижки в январе 2023 года / Фото Unsplash