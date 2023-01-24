Місячний календар від 24 Каналу допоможе розібратися у найкращому часі для вашого нового образу. Читайте про сприятливі та несприятливі дні для нової зачіски у лютому та не ризикуйте своїм зовнішнім виглядом.
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За місячним календарем на лютий 2023 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:
- Молодий Місяць (Молодик) – 20 лютого;
- Повний Місяць (Повня) – 5 лютого;
- Висхідний Місяць – з 1 по 4 лютого і з 21 по 28 лютого;
- Спадний Місяць – з 6 по 19 лютого.
Місячні фази у січні 2023 року / Фото Unsplash
Сприятливі дні для стрижки в лютому
Протягом лютого сприятливими для зміни іміджу будуть такі дні:
1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 16, 17, 18, 23, 26, 27 та 28 лютого.
У ці числа можна сміливо експериментувати над своїм волоссям та зовнішнім виглядом – у будь-якому випадку нова зачіска вам личитиме та тішитиме довгий час.
Сприятливі дні для стрижки у січні 2023 / Фото Unsplash
Несприятливі дні для стрижки в лютому
Відмовитися від походу до перукаря у лютому варто в такі дні:
5, 11, 14, 19 та 20 лютого.
У ці числа краще утриматися від стрижки та фарбування – зачіска може вас розчарувати, а волосся може отримати пошкодження.
Несприятливі дні для стрижки у січні 2023 / Фото Unsplash