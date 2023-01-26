Международный день таможенника был основан в 1983 году. Его цель – подчеркнуть роль таможенной службы в развитии экономики, в обеспечении целостности и единства таможенной территории государства, отмечает 24 Канал.
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Поздравления с Международным днем таможенника – стихи
Службу государственную таможенник несет,
Лишнего вора не провезет.
Что в чемоданах, в грузовых вагонах
Проверяют люди в погонах.
В день этот праздничный
Примите вы приветствие
Поздравляем с Днем таможенника
Пусть сбудутся желания!
***
У таможенника сегодня праздник,
Будем вместе праздновать.
Но бдительность не терять,
Ибо это у таможенника в крови,
Проверяйте грузы.
С праздником вас!
***
На Украине даже мышка
Мимо таможенной службы не проскочит,
Ибо работник храбрый ловко
Всех проверит очень точно!
Тебе я, таможеннику, желаю,
Чтобы будни проходили гладко,
И пусть никто не нарушает
На вашей таможне порядка!
Поздравления с Международным днем таможенника 2023 – стихи и проза / Фото "Факты"
Работники таможни – люди особые,
Хотя души их нежны и уязвимы:
Напряженность дает о себе знать,
Ибо в их жизни все наоборот –
Когда вся страна что-то празднует,
Тогда таможенник упорно работает,
Когда ночью все ложатся спать,
Таможенник начнет грузы проверять
Да рад он! Ибо ко всему привыкший
Трудяга ответственный – таможенник!
***
С профессиональным праздником сегодня таможенников поздравляем,
успехов в нелегком труде вам всем желаем,
С вами наша граница защищена от контрабандистов,
А казна государства полнится от дел ваших таможенных,
От некачественных продуктов вы нас бережете,
Имидж нашей Украины всегда охраняете.
Так что удачи вам в работе, вдохновение и горение,
От людей уважения вам, от судьбы-везения!
Поздравление в прозе с Международным днем таможенника
Дорогие наши таможенники! Вы – люди, стоящие на границе и наблюдающие за порядком, хочется поздравить вас с вашим профессиональным праздником и пожелать, чтобы через границу вашей души переходило только хорошее, а все плохое пусть получает штраф и уходит, откуда пришло. С праздником!
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Уважаемые таможенники, поздравляем с профессиональным праздником! Желаем вам спокойной работы, благополучной жизни и роста изобилия! Пусть решительное настроение и ответственное исполнение службы вас поднимают по карьерной лестнице, а страна безмерно гордится и благодарит!
Международный день таможенника 2023 – поздравления в стихах и прозе / Фото Holidays Calendar
Поздравляю со Всемирным днем таможенника и от души желаю не терять бдительности на свой пост, всегда быть верным стражем закона и границы порядка, желаю не знать усталости и уныния, желаю успехов в работе и успехов на жизненном пути.
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Поздравляем работников таможни с профессиональным праздником! Желаем мира и добра, покоя, благополучия, достатка, крепкого здоровья. Каждый день вы проявляете решительность, выносливость, вы ведете постоянный самоконтроль. Вы несете трудную и опасную службу. Спасибо вам за ваш труд, который помогает сохранять спокойствие в наших домах. С праздником!
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В праздник День таможни, людям этой профессии хочется пожелать здоровья, счастья, покоя и терпения. Чтобы каждое ваше рабочее изменение проходило тихо и мирно, без приключений, чтобы вы всегда возвращались к своим родным. Вы смелы, сильны, мужественны. Спасибо вам за все. Мы гордимся вами!