Зворушать до глибини душі: щирі привітання з Міжнародним днем друзів у прозі та віршах

9 червня у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день друзів. Запровадили це свято ще у 1935 році на засіданні Конгресу США. Згодом таку ініціативу підтримала ООН, однак подія залишається неофіційною.

Сьогоднішній день – хороший привід нагадати усім, наскільки друзі важливі у нашому житті. Інколи це одні з найрідніших людей у світі. Редакція LifeStyle 24 щиро вітає усіх зі святом та публікує гарні привітання у прозі та віршах.

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Міжнародний день друзів 2024: привітання у віршах

З Днем друзів всіх вітаю!

Міцно-міцно обіймаю,

Дякую усім кажу,

Тому що вас я люблю!

Я бажаю вам це свято

Зустріти весело та дружно.

Сміху, радості та щастя

І великої міцної дружби!

***

Про друзів не дарма складають пісні,

Не один пуд солі вони з’їли разом,

Друг – надійна опора завжди,

Кажуть, пізнаються в біді завжди.

День друзів – прекрасне свято,

Всюди гамір, веселощі, жарти, сміх,

Друзів на світі багато різних,

Хай у вашому житті друг буде кращий, ніж усі.

Міжнародний день друзів 2024 / Фото Amazing Ukraine

***

Для людини важливий той,

Хто розділить з нею смуток і радість,

Хто не засудить і зрозуміє,

Підтримає, якщо в житті млявість.

Друг – той, хто вірний нам завжди,

Для людини дружба свята,

Інші почуття ніколи

Настільки не оспівати крилато.

***

З нашим днем тебе, друган.

Зичу щастя ураган.

Хай здійсняться мрії всі,

Щоб жилось тобі в красі,

Була тачка найдорожча,

Гаманець тріщав від грошей.

Що не день – веселе свято,

Задоволень, відпочинку,

Вдачі кожну хвилинку,

Перемог, чудових прагнень,

Нових радісних досягнень!

***

Добре, що у мене

Є чудові друзі.

Це означає я живу

І вашою дружбою дорожу.

Міжнародний день друзів 2024 / Фото Telegraf

Міжнародний день друзів 2024: привітання у прозі

Привіт, щасливого Міжнародного дня друзів! Нехай ваші друзі завжди будуть поруч, надихають, підтримують і дарують безліч щасливих моментів у житті!

***

Друзі – це скарб, який ми зберігаємо в серці. Щасливого свята, мої найкращі! Нехай наша дружба триває вічно!

***

Друзі – це як зірки на небі: завжди поруч, навіть коли здається, що темнота. Щасливого свята, найдорожчі! Нехай наша дружба завжди світить яскравіше!

Міжнародний день друзів 2024 / Фото vitai.com.ua

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З нагоди Міжнародного дня друзів хочу сказати, що ви – мій найбільший подарунок. Без вас моє життя було б не таким яскравим і цікавим. Дякую за кожен момент разом!

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Дорогі друзі, нехай сьогоднішній день буде сповнений радості, сміху і незабутніх моментів! Щасливого Міжнародного дня друзів!