Привітання з Медовим спасом: красиві картинки для рідних і близьких

14 серпня християни святкують Медовий спас – у цей день віряни йдуть до храму та освячують мед, квіти та мак. Привітайте сьогодні рідних та близьких зі святом чудовими картинками.

Медовий спас ще називають Маковієм або Медовим святом. 14 серпня віряни рушають до церкви, де освячують мед, макові голівки та горіхи, а вдома з них готують страви. У цей день також починається Успенський піст.

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Здавна заведено вітати близьких з Медовим спасом. 24 Канал зібрав найкращі картинки-привітання.

Картинки-привітання з Медовим спасом



Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел



Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел



Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел



Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел



Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел



Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел



Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел



Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел