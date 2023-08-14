Медовий спас ще називають Маковієм або Медовим святом. 14 серпня віряни рушають до церкви, де освячують мед, макові голівки та горіхи, а вдома з них готують страви. У цей день також починається Успенський піст.
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Здавна заведено вітати близьких з Медовим спасом. 24 Канал зібрав найкращі картинки-привітання.
Картинки-привітання з Медовим спасом
Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел
Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел
Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел
Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел
Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел
Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел
Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел
Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел