Медовий спас ще називають Маковієм або Медовим святом. 14 серпня віряни рушають до церкви, де освячують мед, макові голівки та горіхи, а вдома з них готують страви. У цей день також починається Успенський піст.

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Здавна заведено вітати близьких з Медовим спасом. 24 Канал зібрав найкращі картинки-привітання.

Картинки-привітання з Медовим спасом



Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел



Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел



Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел



Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел



Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел



Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел



Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел



Привітання з Медовим спасом / Фото з відкритих джерел