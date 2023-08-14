Медовый спас еще называют Маковием или Медовым праздником. 14 августа верующие отправляются в церковь, где освящают мед, маковые головки и орехи, а дома из них готовят блюда. В этот день почитается память мучеников.

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Издавна принято поздравлять близких с Медовым спасом. 24 Канал собрал лучшие картинки-поздравления.

Картинки-поздравления с Медовым спасом



Поздравление с Медовым спасом / Фото из открытых источников



Поздравление с Медовым спасом / Фото из открытых источников



Поздравление с Медовым спасом / Фото из открытых источников



Поздравление с Медовым спасом / Фото из открытых источников



Поздравление с Медовым спасом / Фото из открытых источников



Поздравление с Медовым спасом / Фото из открытых источников



Поздравление с Медовым спасом / Фото из открытых источников



Поздравление с Медовым спасом / Фото из открытых источников