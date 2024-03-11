Солодкої Масниці: життєрадісні привітання з святом у картинках, прозі та віршах

Сьогодні в Україні розпочинається Масниця, а закінчиться вона аж у неділю, 17 березня. У цей період люди, за традицією, готуються до Великого посту, перший день якого припадає на понеділок, 18 березня. Щороку свято відбувається у різний час, однак завжди за 56 днів до Великодня.

З нагоди Масниці, улюбленої події багатьох людей, LifeStyle 24 підготував добірку чудових привітань у прозі, віршах та картинках. Щиро вітаємо усіх наших читачів зі святом та бажаємо, аби на душі було солодко.

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Привітання з Масляною у віршах та картинках

Я хочу тобі побажати

У Масницю цю

Яскраво жити та поживати,

Краще за всіх на світі.

І везіння тобі зараз

Щиро бажаю,

Щоб кожен день і годину

Жити, не сумуючи!

***

Масниця до нас прийшла,

І радість принесла!

Всім бажаю нагулятися,

Смачних млинців наїдатися!

Будемо пісні співати, танцювати,

Щоб ще щасливішими стати,

Щоб у кожен дім добро

Разом зі святом прийшло!

Привітання з Масницею / Фото forumsmile.com.ua

Привітання з Масницею / Фото art-shop.com.ua

***

З Масницею вас вітаю

Та млинців смачних бажаю.

Щиро та завзято жити,

В прощення усіх простити!

Жити щасливо, багато,

Шанувати добре свято.

Взагалі життя любити

Та в думках із Богом жити!

***

Сонечко надворі знову сяє,

Промені дарує золоті,

І млинцями щиро пригощає нас

Тиждень весняний і масний.

Не давайте суму жити,

Посміхайтесь повсякчас,

Для розваги й розради

Масляна – найкращий час.

Привітання з Масницею / Фото forumsmile.com.ua

***

Весь народ радіє,

Бо настало свято,

Дочекались Колодія

Хлопці та дівчата.

Буде в нас гірка горілка

Вареники зі сметаною,

Щоб як пити – то не гірко,

Їсти – в роті тануло!

Привітання з Масляною у прозі та картинках

Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.

***

Вітаю з приходом весни, з Масницею! Нехай млинці прямо з печі розтоплять останні зимові крижинки та подарують прекрасний настрій. Нехай весняні дні принесуть нам радість, мир, добробут, душевне тепло і любов людських сердець. Зі святом!

Привітання з Масницею / Фото Canva

Привітання з Масницею / Фото vitannya.com.ua

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На Масницю ми проводжаємо зиму, а з нею всі неприємності та негаразди. На порозі весни, в найсмачніше свято, хочеться побажати тобі оновлення і веселих днів, щедрого столу, гостинного будинку, добробуту. Хай сонце світить яскравіше, нехай біди завжди оминають, а в серці оселиться щастя та добро. З Масницею!

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Вітаю з Масницею! Бажаю, щоб на столі було багато млинців, у будинку стояв сміх, гарний настрій захоплював усіх довкола, щоб рідні були поряд. Нехай цей тиждень свята стане найщасливішим, найрадіснішим і залишить по собі лише гарні спогади!

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Вітаю з Масницею! Бажаю, щоб зима завершила свої урочистості й пустила на землю квітучу і ніжну весну. Бажаю жити, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя!