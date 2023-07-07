Вже немає масових гулянь, однак дівчата досі плетуть вінки, вірять у прикмети та ворожать на майбутнє. Зазвичай, на Івана Купала влаштовували веселощі, танці біля багаття та проводили різноманітні магічні обряди. Люди вірили, що свято має сильну енергетику та вірили в різні дива. Існує повір'я, що зібрані в ніч на Івана Купала лікарські рослини мають особливу, надзвичайну силу.

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У час війни зовсім не до святкувань, але 24 Канал підготував добірку зворушливих тематичних привітань, які ви можете надіслати рідним, щоб хоч трішки подарувати відчуття свята.



Картинки-привітання зі святом Івана Купала / Фото Pinterest



Привітання зі святом Івана Купала / Фото Pinterest



Картинки-привітання зі святом Івана Купала / Фото Pinterest



Привітання з Івана Купала у картинках / Фото Pinterest



Привітання з Івана Купала у картинках / Фото Pinterest



Привітання з Івана Купала у картинках / Фото Pinterest