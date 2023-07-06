На Івана Купала заведено стрибати через багаття, купатися, плести вінки та збирати трави. А можна просто зібратися в родинному колі та привітати свою сім'ю красивими картинками, які зібрав 24 Канал.

Це красиво Привітайте своїх близьких: ніжні та милі картинки з Всесвітнім днем поцілунків

Картинки-привітання зі святом Івана Купала



З Івана Купала 2023 / Фото Etnosoft



З Івана Купала 2023 / Фото "Твій світ"



З Днем Івана Купала / Фото Pinterest



Зі святом Купала / Фото Журнал "Ліза"



Зі святом Купала / Фото "Твій світ"



З днем Івана Купала / Фото "Телеграф"



З Івана Купала 2023 / Фото Amazing Ukraine



З Івана Купала 2023 / Фото Vitannya.in