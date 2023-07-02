День Військово-морських сил України: щиро вітаємо усіх причетних зі святом

2 липня 2023, 06:02
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День Військово-морських сил України – офіційне свято, яке присвячене вшануванню внеску моряків у безпеку та обороноздатність країни. Воно припадає на першу неділю липня. Також в цю дату відзначають День працівників морського і річкового флоту.

Військово-морські сили є одними з видів Збройних Сил України та відповідають за захист національних інтересів в морському просторі. Склад ВМС включає кораблі, підводні човни, авіаційні підрозділи, які забезпечують безпеку морських кордонів та участь у міжнародних операціях. Також у цей день вшановують працівників морського та річкового флоту. Привітаймо моряків із професійним святом картинками, які підготував 24 Канал.

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Картинки-привітання з ВМС


З ВМС України / Фото allkharkov.ua


З ВМС України / Фото ТМР


З Днем ВМС України / Фото ПМР


З Днем ВМС України / Фото "Апостроф"


З Днем ВМС України / Фото "НВ"


З Днем морського та річкового флоту / Vitannya.in


З Днем морського та річкового флоту / Фото Joy Pup


З Днем морського та річкового флоту / Фото УДП


З Днем морського та річкового флоту / Фото ММП

Автор: Вікторія Козар