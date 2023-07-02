День Військово-морських сил України: щиро вітаємо усіх причетних зі святом

День Військово-морських сил України – офіційне свято, яке присвячене вшануванню внеску моряків у безпеку та обороноздатність країни. Воно припадає на першу неділю липня. Також в цю дату відзначають День працівників морського і річкового флоту.

Військово-морські сили є одними з видів Збройних Сил України та відповідають за захист національних інтересів в морському просторі. Склад ВМС включає кораблі, підводні човни, авіаційні підрозділи, які забезпечують безпеку морських кордонів та участь у міжнародних операціях. Також у цей день вшановують працівників морського та річкового флоту. Привітаймо моряків із професійним святом картинками, які підготував 24 Канал.

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Картинки-привітання з ВМС



З ВМС України / Фото allkharkov.ua



З ВМС України / Фото ТМР



З Днем ВМС України / Фото ПМР



З Днем ВМС України / Фото "Апостроф"



З Днем ВМС України / Фото "НВ"



З Днем морського та річкового флоту / Vitannya.in



З Днем морського та річкового флоту / Фото Joy Pup



З Днем морського та річкового флоту / Фото УДП



З Днем морського та річкового флоту / Фото ММП