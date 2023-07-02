Военно-морские силы являются одними из видов Вооруженных сил Украины и отвечают за защиту национальных интересов в морском пространстве. Состав ВМС включает корабли, подлодки, авиационные подразделения, обеспечивающие безопасность морских границ и участие в международных операциях. Также в этот день почитают работников морского и речного флота. Давайте поздравим моряков с профессиональным праздником картинками, которые – подготовил 24 Канал.

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Картинки-поздравления с ВМС



С ВМС Украины / Фото allkharkov.ua



С ВМС Украины / Фото ТМР



С Днем ВМС Украины / Фото ПМР



С Днем ВМС Украины / Фото "Апостроф"



С Днем ВМС Украины / Фото "НВ"



С Днем морского и речного флота / Vitannya.in



С Днем морского и речного флота / Фото Joy Pup



С Днем морского и речного флота / Фото УДП



С Днем морского и речного флота / Фото ММП