У липні щодня в церкві згадують святого або святу – вважається, якщо назвати маля на честь нього чи її, то в новонародженого буде заступник і охоронець. 24 Канал підготував календар іменин на липень 2023, який допоможе назвати дитину та підкаже, коли в кого День ангела.
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Календар іменин на липень
1 липня – Леонтій, Василь, Олександр, Віктор.
2 липня – Марія, Іван.
3 липня – Андрій, Афанасій, Гліб, Єлисей, Іван, Інна, Лука, Римма, Хома.
4 липня – Олексій, Анастасія, Антоній, Василіса, Георгій, Іван, Юлій, Максим, Микита, Микола, Павло, Федір.
5 липня – Василь, Геннадій, Юліана.
6 липня – Олександр, Олексій, Антоній, Артемій, Герман, Йосип, Петро, Федір.
7 липня – Іван, Антоній, Яків, Микита.
8 липня – Петро, Василь, Єфросинія, Костянтин, Микола, Прокопій, Семен, Федір.
9 липня – Георгій, Давид, Іван, Павло, Тихон.
10 липня – Георгій, Іванна, Мартін.
11 липня – Іван, Сергій, Герман, Павло.
12 липня – Павло, Петро.
13 липня – Андрій, Арсеній, Варфоломій, Василь, Динара, Яків, Іван, Матвій, Михайло, Никон, Петро, Стефан, Тимофій, Тихон, Філіп, Фома.
14 липня – Ангеліна, Олексій, Аркадій, Василь, Іван, Костянтин, Лев, Петро.
15 липня – Фотій.
16 липня – Олександр, Анатолій, Василь, Іван, Костянтин, Марк, Філіп.
Як назвати дитину в липні 2023 / Фото Canva
17 липня – Микола, Олександра, Олексій, Ольга, Тетяна, Марія, Анастасія, Андрій, Юхим, Марфа, Федір.
18 липня – Сергій, Варвара, Єлизавета, Анна.
19 липня – Антоній, Валентин, Василь, Інокентій, Юліана, Марфа.
20 липня – Герман, Євдокія, Фома.
21 липня – Прокопій.
22 липня – Кирило, Панкратій, Федір.
23 липня – Олександр, Антоній, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Петро, Стефан.
24 липня – Ольга, Олена, Аркадій, Лев.
25 липня – Арсеній, Вероніка, Гаврило, Григорій, Юхим, Іван, Михайло, Семен, Федір.
26 липня – Антоній, Гавриїл, Юліан, Сара, Стефан.
27 липня – Іоанн, Стефан.
28 липня – Володимир, Петро.
29 липня – Алевтина, Валентина, Яків, Іван, Юлія, Павло, Петро, Федір.
30 липня – Вероніка, Лазар, Леонід, Марина, Маргарита.
31 липня – Опанас, Іван, Леонтій, Стефан.