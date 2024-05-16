Цінність вишитих сорочок особливо стала помітна під час війни Росії проти України. Адже держава-терористка почала знищувати нашу країну саме з культури. Вишиванка – це про українську історію та ідентичність. Ми повинні пишатися національним символом та берегти його.

Вітаємо Символ національної ідентичності: найкрасивіші привітання у картинках з Днем вишиванки

Українці, редакція LifeStyle 24 щиро вітає вас зі святом! Публікуємо добірку красивих картинок до Дня вишиванки. Надсилайте їх усім своїм близьким.

День вишиванки 2024: картинки-привітання

Вітаємо зі святом / Фото LifeStyle 24

Вітаємо зі святом / Фото LifeStyle 24

Вітаємо зі святом / Фото LifeStyle 24

Вітаємо зі святом / Фото LifeStyle 24

Вітаємо зі святом / Фото LifeStyle 24

Вітаємо зі святом / Фото LifeStyle 24

Вітаємо зі святом / Фото LifeStyle 24

Відайте сьогодні шану українським традиціям та одягніть вишиванку. Пам'ятайте, що культура – це наша сила та гордість. Ніхто та ніколи не зможе її забрати й знищити, навіть споконвічний та жорстокий ворог.