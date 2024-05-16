Ценность вышитых сорочок особенно стала заметна во время войны России против Украины. Ведь государство-террорист начало уничтожать нашу страну именно с культуры. Вышиванка – это об украинской истории и идентичности. Мы должны гордиться национальным символом и беречь его.

Поздравляем Символ национальной идентичности: самые красивые поздравления в картинках с Днем вышиванки

Украинцы, редакция LifeStyle 24 искренне поздравляет вас с праздником! Публикуем подборку красивых картинок ко Дню вышиванки. Отправляйте их всем своим близким.

День вышиванки 2024: картинки-поздравления

Поздравляем с праздником / Фото LifeStyle 24

Поздравляем с праздником / Фото LifeStyle 24

Поздравляем с праздником / Фото LifeStyle 24

Поздравляем с праздником / Фото LifeStyle 24

Поздравляем с праздником / Фото LifeStyle 24

Поздравляем с праздником / Фото LifeStyle 24

Поздравляем с праздником / Фото LifeStyle 24

Отдайте сегодня дань уважения украинским традициям и наденьте вышиванку. Помните, что культура – это наша сила и гордость. Никто и никогда не сможет ее забрать и уничтожить, даже извечный и жестокий враг.