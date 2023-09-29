З Днем вчителя: найщиріші привітання зі світлим святом у прозі та віршах

Сьогодні вітають педагогів з професійним святом – Днем вчителя. У цей день учні дякують своїм наставникам за невтомну працю, адже професія вчителя є нелегкою.

Проводити уроки, готуватися до них, писати плани, заповнювати журнали, вести класне керівництво – все це обов'язки, які передбачає професія вчителя. Вимагається чимало терпіння, витримки, послідовності, адже діти різні та до кожного треба знайти підхід. У це свято вітають також усіх працівників сфери освіти. Ділимося щирими словами у прозі та віршах до Дня вчителя.

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Привітання з Днем вчителя у прозі

Вітаю зі Всесвітнім днем вчителя! Бажаю нових звершень, значних досягнень та великих успіхів! Хай всі ваші старання та зусилля роблять наш чудовий світ ще прекраснішим! Міцного вам здоров’я, величезного терпіння, радості та внутрішньої гармонії, поваги та щирої вдячності від учнів та батьків!

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Дорогі вчителі! Вітаємо Вас з вашим професійним святом: Днем працівників освіти. Нехай Вам завжди всміхається доля, дарує Вам міцне здоров'я та довголіття. Від імені ваших учнів бажаємо Вам здійснення найзаповітніших мрій, а також щоб у ваших родинах завжди панували тепло, радість та затишок. Пам'ятайте, що без Вас цей світ буде набагато гіршим, адже саме освітяни дають надію людству на подальший розвиток!

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Вчитель – горде звання, яке за життя несуть тільки самі заслужені й гідні! Так нехай же вчительські нелегкі будні приносять тільки радість і будуть плідними. А ми, учні, будемо старанними, якими можна пишатися. А в родині тільки щастя і затишок запанує. Здоров’я, любові, достатку і всіх життєвих благ!

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