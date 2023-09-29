Проводити уроки, готуватися до них, писати плани, заповнювати журнали, вести класне керівництво – все це обов'язки, які передбачає професія вчителя. Вимагається чимало терпіння, витримки, послідовності, адже діти різні та до кожного треба знайти підхід. У це свято вітають також усіх працівників сфери освіти. Ділимося щирими словами у прозі та віршах до Дня вчителя.

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Вітаю зі Всесвітнім днем вчителя! Бажаю нових звершень, значних досягнень та великих успіхів! Хай всі ваші старання та зусилля роблять наш чудовий світ ще прекраснішим! Міцного вам здоров’я, величезного терпіння, радості та внутрішньої гармонії, поваги та щирої вдячності від учнів та батьків!

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Дорогі вчителі! Вітаємо Вас з вашим професійним святом: Днем працівників освіти. Нехай Вам завжди всміхається доля, дарує Вам міцне здоров'я та довголіття. Від імені ваших учнів бажаємо Вам здійснення найзаповітніших мрій, а також щоб у ваших родинах завжди панували тепло, радість та затишок. Пам'ятайте, що без Вас цей світ буде набагато гіршим, адже саме освітяни дають надію людству на подальший розвиток!

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Вчитель – горде звання, яке за життя несуть тільки самі заслужені й гідні! Так нехай же вчительські нелегкі будні приносять тільки радість і будуть плідними. А ми, учні, будемо старанними, якими можна пишатися. А в родині тільки щастя і затишок запанує. Здоров’я, любові, достатку і всіх життєвих благ!

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Зі святом, з Всесвітнім днем вчителя! Бажаю миру, достатку, натхнення та радості. Дякую за Вашу невтомну працю, за те, що пробуджуєте в учнів жагу до знань, що щедро ділитесь своїм досвідом і постійно удосконалюєте свою майстерність. Нехай на Ваших заняттях панує атмосфера довіри, радості та віри у свої сили. Талановитих Вам та щирих учнів!

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Щиро вітаємо Вас з професійним святом! Висловлюємо Вам сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов до дітей і рідного краю. Ваші серця завжди наповнені співчуттям, добротою і милою приємністю. Цими чудовими якостями Ви щедро ділитесь з дітьми. Вам вірять, Вас люблять і шанують. Ви здійснюєте зв'язок часів, продовжуючись у своїх учнях.

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Вітаємо з Днем вчителя тих людей, які з юного віку допомагали нам пізнавати світ! Бажаємо вам невичерпної наснаги, терпіння, більше сонячних днів, менше бюрократії, а також отримувати лише позитив від учнів!

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Вітаю зі Всесвітнім днем вчителя! Бажаю впевненості та бадьорості, здоров'я та натхнення, поваги та любові, удачі та успіху. Нехай кожен день буде добрим та веселим, цікавим та яскравим, нехай кожен учень радує Вас своїми досягненнями, нехай кожна близька людина дарує Вам гармонію та щастя.

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Щиросердно бажаємо вам, шановні освітяни, міцного здоров'я, щастя, достатку, великих творчих успіхів і невичерпної наснаги! Ваші серця завжди наповнені співчуттям, добротою і милою приємністю. Цими чудовими якостями Ви щедро ділитесь з дітьми. Вам вірять, Вас люблять і шанують. Ви здійснюєте зв'язок часів, продовжуючись у своїх учнях. Дякую Вам за все!

Привітання з Днем вчителя у віршах

Всесвітній день учителя! Вітаємо зі святом!

Бажаємо Вам успіхів і радості багато,

Щоденної наснаги й здійснення бажань,

І учнів Вам старанних, що тягнуться до знань.



Хай кожен день приносить Вам радість і удачу,

Вирішуються легко поставлені задачі,

Хай свято подарує яскравих вражень море,

Можливості відкриють для Вас свої простори!

***

Ми всі дружно вас вітаємо

з професійним святом нині!

І від серця побажаємо,

Щоб були здорові й сильні!

Не дратувались не через нас

І не сивіли – молоділи!

Бо любимо ми дуже вас,

бо у світ знань ви нас впустили!

***

Вітання шлю із вдячністю для Вас:

Хай сміхом Ваша сповниться оселя,

І статки теж не проминають в ній –

Аби, щасливі, світлі та веселі

Ви, Вчителю, прожили

кожен день земний

А ми прийдемо – завтра, через роки,

І світлий клас – де зайчик золотив

Згадаємо не прості життя уроки,

Що їх нам перший вчитель присвятив.

***

Всесвітній день учителя сьогодні,

Вітаємо зі святом цим щорічним,

Професії є різні й новомодні,

А вчитель – це професія одвічна.



Хай буде кожен день у Вас цікавим,

Слова хай Ваші будуть точні й влучні,

Урок хай кожен буде Ваш яскравим,

І хай знаннями радують Вас учні!

***

Тим, хто пізнати добро допоміг,

Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,

Тим, хто нам крила дарує щодня,

Тим, хто відкрив нам жагу пізнання

Тим, чия праця важка, непроста,

Тим, чиє слово добром пророста,

Тим, хто відкрив нам науки світання

Наші святкові й щирі вітання!

***

Мій любий учителю, ти вчив мене

І вів у край незвіданий і сповнений краси.

Ти дав мені, що міг, вогонь той не зітлів,

Що був розпалений у серденьку тобою.

За руку взяв і вивів в дивний світ,

В країну знань і незбагненних мрій.

"Дивись!" – сказав і розгорнув ту долю –

Сторінки книжки чарівні…

Нема кінця і краю захопленням душі

Дитячим сподіванням, надіям, вірі й красі.

Тож розпали вогонь сильніше, залиш

Глибокий світ пізнань і вдячність невимовну.

Мій любий вчителю, ти тільки знай:

Любов до тебе житиме завжди,

У будь-яку годину, будь-де ти пам’ятай:

Закладений тобою скарб в нас житиме віки.

***

З Днем вчителя ми Вас щиро вітаємо!

За працю Вашу любим й поважаємо,

Зичимо у справах натхнення, наснаги,

Щоб в учнів Ваших не бракувало уваги,

Хай дім Ваш завжди оминають негоди,

А в серці не буде сумної погоди!

***

Ми Вас з Днем вчителя вітаємо,

Легкої праці вам бажаємо.

Щоб гарний настрій був у вас

Навіть у дуже скрутний час.



Щоб все в житті було гладенько,

І йшло, щоб все завжди рівненько.

Щоб всі вас учні поважали,

Приємні спогади лишали.

***

Жовтень щедрий на барви осінні

День учителя – свято ж яке!

Освітянській великій родині

Дітвора шле вітання палке!

Сьогодні усі надзвичайно красиві,

Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!

Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,

Щоб зорями сяяли вчительські очі,

А учні у школі трудились на славу,

І вище ваш труд цінувала держава!

***

Без природничих наук

Ніяк нам не прожити,

Тож хімію та біологію

Ми обіцяємо вчити.

Історія та географія

Відкриває нам світи,

І цим допомагає

Впевнено по життю іти.

Усі знання одержані важливі –

Вони згодяться потім на Землі.

За те, що добрі Ви до нас і терпеливі,

Спасибі, дорогі учителі.

За ласку Вашу, чуйність і турботу,

За те, що підняли нас на крилі,

За повсякденну, кропітку роботу

Спасибі, дорогі учителі.

© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-uchitelya/na-ukrainskom/3.htm

© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-uchitelya/na-ukrainskom/3.htm

© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-uchitelya/na-ukrainskom/3.ht

© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-uchitelya/na-ukrainskom/4.ht