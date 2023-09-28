Учитель – це не просто професія, а покликання ділитися з іншими людьми своїм досвідом, знаннями, моральними цінностями. Саме представники цієї професії можуть вплинути на майбутнє покоління, адже допомагають розкривати потенціал та розвивати різні навички. Особливо запам'ятовуються роки, проведені з першою вчителькою. Адже сама вона відкриває безмежний світ знань та допомагає адаптуватись в шкільній системі. Привітайте її теплими та щирими словами.

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Привітання для першої вчительки у віршах

Перша вчителько,

Уклін наш Вам до землі,

Хай прекрасні будуть дні,

Хай минуть Вас злі,

На важкій шкільний ви ниві

Кожен день в труді,

Будьте завжди ви щасливі,

В радості живіть!

***

Беззахисні, розгублені, маленькі

Колись уперше ми прийшли до школи

Ви нас зустріли, наче рідна ненька,

І ми Вас не забудемо ніколи!

Ви стільки діточок добром зігріли

Пораду дали, вислухавши вчасно

Від бід, нещасть зуміли захистити,

Забувши про турботи власні.

Ви нас навчали грамоти, науки,

Як стати чесною, порядною людиною

І шанувати власную родину,

Любити край свій, рідну Батьківщину!

Моя учителько, привітна, мила, щира,

Турботлива, уважна, принципова,

Великодушна, лагідна та справедлива

Вас називають – вчителька від Бога!

***

Є професія у світі –

Серце віддавати дітям!

Серце вчителя безкрає,

Як би він його не краяв.

Тому гідний вчитель шани.

Так, любові й пошани

За роботу непросту

І за те, що я росту!

Хай же вистачить терпіння

Передати нам уміння.

А за працю ваші діти

Щиро вам дарують квіти!



З Днем вчителя 2023 / Фото "Апостроф"

Вчителю мудрий,

Вчителю добрий,

Нас научили ви,

Нас ви ростили,

Дай Боже щастя,

Вам, справжня людина,

Щоб мали терпіння,

Щоб мали сили.

***

А перший учитель, як сонячна ласка.

Як чисте, живе джерело.

До діток приходить з ним радість і ласка

І мудрість та ніжне тепло.

Він вперше для них дивосвіт відкриває,

За руку веде в майбуття.

І вперше у дружбі й любові єднає

Та робить цікавим життя.



З Днем вчителя 2023 / Фото "Листівки"

Я знаю, що колись, як буду вже доросла

І знов до школи прийду я,

Постане в пам′яті хороша

Найперша вчителька моя.

Великі зусилля й турботи

Ви всі докладали, щоб ми

Завжди у навчанні й роботі

Щоднини зростали людьми.

Привітання для першої вчительки у прозі

Дорога перша вчителько, ми вітаємо Вас з днем вчителя. Дякуємо Вам за те, що допомагали зробити перші кроки назустріч знанням, спасибі за чуйність серця і доброту душі. Ми Вам бажаємо завжди залишатися талановитою людиною, прекрасною жінкою, веселим викладачем. Хороших уроків, слухняних дітей, високих оцінок, великих досягнень і щасливих днів!

***

Дорога перша вчителько! Від душі вітаю Вас з професійним святом! Нехай Ваші учні, які обов’язково виростуть достойними людьми, запам’ятають Вас як кращу вчительку. Здоров’я, щастя і всього найкращого Вам!



Привітання для першої вчительки / Фото "Листівки"

Один з найбільш важливих в житті людей – учитель. Ви були мої першим вчителем у школі, тож я з упевненість можу сказати, що ви є вчителем від Бога. Я хочу подякувати вам за все те прекрасне, чого ви навчили мене. За ваші пояснення простих істин, які ми, діти, не зовсім ще розуміли. Я хочу так само привітати вас з вашим професійним святом – Днем учителя і побажати вам щастя. Ви особлива людина. І я хочу, щоб сьогодні, завтра, і навіть через ще десяток років ви так само ділилися з учнями вашою думкою, виховували їх терпляче. Я бажаю вам так само удачі, здоров’я та найкращих у світі учнів.

***

У перший день вересня, коли ми вперше прийшли до дверей нашої школи, Ви були першою, хто з радісною посмішкою зустрічав нас біля порогу. Ви допомагали нам дорослішати, приймати рішення, вчитися любові й самостійності і показали "що таке добре, а що таке погано". Ви стали для нас не просто першою, а найчудовішою, найдобрішою, шанованою й улюбленою вчителькою. Ми бажаємо Вам достатку і хочемо, щоб Ваші очі завжди сяяли так само як в той перший день нашої зустрічі. З Днем вчителя!



Привітання для першої вчительки / Фото "Україна неймовірна"

Дорога перша вчителько, зі святом вас! З Днем вчителя! Нехай доля вас обдарує щедрими дарами за душевну чуйність, мудрість і доброту! Нехай у вас буде море вогню і натхнення справлятися з веселими ангелятами, прищеплюючи їм здорові звички й мудрі правила. Здоров'я вам і сил!

***

Вітаємо нашого першого і найкращого вчителя з професійним святом – з Днем вчителя! Бажаємо Вам залишатися завжди щасливою людиною, щирим, чуйним, веселим і успішним. Нехай Ваша діяльність буде довгою і вдалою, нехай Ваше життя дарує вірну любов і радість, нехай у Вас завжди буде відмінний настрій і добре здоров’я!



Привітання для першої вчительки / Фото Pinterest

Нашу прекрасну і незабутню першу вчительку, вітаємо з Днем вчителя! Ви провели нас у доросле життя, підтримуючи перші невмілі кроки в пізнанні й учнівській праці. Бажаємо вам процвітання, визнання, глибокої поваги й шани. Відмінного здоров'я, гарного настрою, успіху і радості!