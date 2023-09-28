Учитель – это не просто профессия, а призвание делиться с другими людьми своим опытом, знаниями, нравственными ценностями. Именно представители этой профессии могут повлиять на будущее поколение, ведь помогают раскрывать потенциал и развивать разные навыки. Особо запоминаются годы, проведенные с первой учительницей. Ведь она сама открывает безграничный мир знаний и помогает адаптироваться в школьной системе. Поздравьте ее теплыми и искренними словами.
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Приветствие для первой учительницы в стихах
Первая учительница,
Поклон наш Вам к земле,
Пусть прекрасны будут дни,
Пусть пройдут Вас злы,
На тяжелой школьной вы ниве
Каждый день в труде,
Будьте всегда вы счастливы,
В радости живите!
***
Беззащитные, растерянные, маленькие
Когда-то впервые мы пришли в школу
Вы нас встретили, как родная мамочка,
И мы вас не забудем никогда!
Вы столько деток добром согрели
Совет дали, выслушав вовремя
От бед, несчастий сумели защитить,
Забыв о заботах собственных.
Вы нас учили грамоте, науке,
Как стать честным, порядочным человеком
И уважать собственную семью,
Любить свой край, родную Родину!
Моя учительница, приветливая, милая, искренняя,
Заботливая, внимательная, принципиальная,
Великодушная, кроткая и справедливая
Вас называют – учительница от Бога!
***
Есть профессия в мире –
Сердце отдавать детям!
Сердце учителя бескрайнее,
Как бы он его ни крал.
Поэтому достойный учитель почета.
Да, любви и уважения
За работу непростую
И за то, что я расту!
Пусть же хватит терпения
Передать нам умение.
А за труд ваши дети
Искренне вам дарят цветы!
С Днем учителя 2023 / Фото "Апостроф"
Учитель мудрый,
Учитель хороший,
Нас научили вы,
Нас вы растили,
Дай Бог счастья,
Вам, настоящий человек,
Чтобы имели терпение,
Чтобы имели силы.
***
А первый учитель, как солнечная ласка.
Как чистый, живой источник.
К деткам приходит с ним радость и ласка
И мудрость и нежное тепло.
Он впервые для них чудосвет открывает,
За руку ведет в будущее.
И впервые в дружбе и любви объединяет
Но делает интересной жизнь.
С Днем учителя 2023 / Фото "Открытки"
Я знаю, что когда-то, когда буду уже взрослая
И снова в школу приду я,
Возникнет в памяти хорошая
Самая первая учительница моя.
Большие усилия и заботы
Вы все прилагали, чтобы мы
Всегда в учебе и работе
Ежедневно росли людьми.
Приветствие для первой учительницы в прозе
Дорогая первая учительница, мы поздравляем Вас с днем учителя. Благодарим Вас за то, что помогали сделать первые шаги навстречу знаниям, спасибо за чуткость сердца и доброту души. Мы Вам желаем всегда оставаться талантливым человеком, прекрасной женщиной, веселым преподавателем. Хороших уроков, послушных детей, высоких оценок, больших достижений и счастливых дней!
***
Дорогая первая учительница! От души поздравляю Вас с профессиональным праздником! Пусть Ваши учащиеся, которые обязательно вырастут достойными людьми, запомнят Вас как лучшую учительницу. Здоровья, счастья и всего лучшего Вам!
Поздравления для первой учительницы / Фото "Открытки"
Один из самых важных в жизни людей – учитель. Вы были моим первым учителем в школе, поэтому я с уверенностью могу сказать, что вы учитель от Бога. Я хочу поблагодарить вас за все прекрасное, чему вы научили меня. За ваши объяснения простых истин, которые мы, дети, не совсем понимали. Я хочу также поздравить вас с вашим профессиональным праздником – Днем учителя и пожелать вам счастья. Вы особый человек. И я хочу, чтобы сегодня, завтра, и даже спустя еще десяток лет вы так же делились с учениками вашим мнением, воспитывали их терпеливо. Я желаю вам также удачи, здоровья и лучших в мире учеников.
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В первый день сентября, когда мы впервые пришли к двери нашей школы, Вы были первыми, кто с радостной улыбкой встречал нас у порога. Вы помогали нам взрослеть, принимать решения, учиться любви и самостоятельности и показали, что такое хорошо, а что такое плохо. Вы стали для нас не просто первой, а самой прекрасной, доброй, уважаемой и любимой учительницей. Мы желаем Вам изобилия и хотим, чтобы Ваши глаза всегда сияли так же, как в тот первый день нашей встречи. С Днем учителя!
Приветствие для первой учительницы / Фото "Украина невероятная"
Дорогая первая учительница, с праздником вас! С Днем учителя! Пусть судьба вас одарит щедрыми дарами за душевную чуткость, мудрость и доброту! Пусть у вас будет море огня и вдохновения справляться с веселыми ангелочками, прививая им здоровые привычки и мудрые правила. Здоровья вам и сил!
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Поздравляем нашего первого и лучшего учителя с профессиональным праздником – с Днем учителя! Желаем Вам оставаться всегда счастливым человеком, искренним, отзывчивым, веселым и успешным. Пусть Ваша деятельность будет долгой и удачной, пусть Ваша жизнь дарит верную любовь и радость, пусть у Вас всегда будет отличное настроение и здоровье!
Поздравления для первой учительницы / Фото Pinterest
Нашу прекрасную и незабываемую первую учительницу, поздравляем с Днем учителя! Вы провели нас во взрослую жизнь, поддерживая первые неумелые шаги в познании и ученическом труде. Желаем вам процветания, признания, глубокого уважения. Отличного здоровья, хорошего настроения, удачи и радости!