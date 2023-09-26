Традиционно на праздники у украинцев были дополнительные выходные. Впрочем, в условиях полномасштабной войны России против Украины все изменилось. Потому что по закону в условиях военного положения такие выходные не предусмотрены. А какие праздники нас ожидают в октябре этого года – подскажет 24 Канал.
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Украинцы будут отдыхать в октябре 2023 только в официальные выходные - субботу и воскресенье. Таким образом, есть 22 рабочих дня и 9 выходных. Исходными будут 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября.
Календарь праздников на октябрь 2023
- 1 октября – День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День работников образования (День учителя), Международный день пожилых людей.
- 2 октября – Международный день врача, Международный день архитектора, Международный день ненасилия.
- 4 октября – Всемирный день животных.
- 5 октября – Всемирный день учителей.
- 8 октября – День юриста, День работников Государственной санитарно эпидемиологической службы, День художника.
- 9 октября – Всемирный день почты, День риелтора.
- 10 октября – Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы со смертной казнью.
- 12 октября – День кадрового работника.
- 15 октября – Всемирный день деревенской женщины, Международный день белого тростника, День работников пищевой промышленности.
- 16 октября – Всемирный день продовольствия, День анестезиолога.
- 17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
- 19 октября – Международный день кредитных союзов.
- 20 октября – Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы.
- 21 октября – День работников целлюлозно-бумажной промышленности.
- 23 октября – День работников рекламы, Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций.
- 25 октября – День маркетолога.
- 28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
- 29 октября – День автомобилиста и дорожника, День работников службы вневедомственной охраны.
- 31 октября – Международный день Черного моря.