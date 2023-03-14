День українського добровольця розпочали відзначати у 2017 році. Тоді Верховна Рада затвердила постанову про це свято, пише 24 Канал.
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Відтоді кожного року 14 березня в Україні вшановують мужність захисників, які обороняють нас від російських загарбників.
Гарні привітання з Днем українського добровольця – вірші
З Днем добровольця вітаю!
Мужності тобі бажаю.
Неба мирного над головою
І ніколи не пізнати поразки в бою.
***
З відважним Днем тебе вітаю!
Хай всміхнеться тобі доля,
Вдача поряд хай літає,
Буде дім, сім'я і воля.
***
Мій друже, ти герой, пишаюся тобою!
І вся країна вклонилася тобі!
Доброволець-воїн, залишайся ж ти собою!
Не змінюйся на цій війні!
Ти сміливий, хоробрий чемпіон,
З'явився в березні таки на полігон.
Дітей і матерів ти захищав,
На смерть під кулями і в день, і в ніч стояв.
Велика ти людина, я радий що ти є,
Не кожен зможе боронити так своє!
Привітання у віршах з Днем українського добровольця / Фото Pinterest
***
Розстріляні мрії, спустошені сни,
Волає зруйнований схід,
Посланці добра, добровольці весни,
Ідуть в небезпечний похід.
На сході просякнута смертю земля.
Розсіяне сонце між хмар,
У корчах – повітря, будівля, поля
Гнітить невблаганний тягар.
Несуть добровольці свій хрест на плечах,
В бою не шкодують життя,
Долають смертельний згорьований шлях,
Щоб мали ми всі майбуття!
Привітання з Днем українського добровольця – проза
Сьогодні вітаємо всіх добровольців України. Ви – наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою та перемоги!
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Вітаю з Днем добровольця, бажаю вам сили та твердості духу, енергії та оптимізму, добробуту та надійного тилу в сім'ї. Нехай у вашому житті завжди знаходиться місце для благородних вчинків та подвигів. Бажаю перемоги!
Привітання з Днем українського добровольця 2023 у прозі / Фото Pinterest
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Сьогодні в День українського добровольця хочу побажати тобі – захиснику України, безмежної сили та відваги! Нехай скоро настане довгоочікувана перемога над ворогом! Бажаю віри у світле майбутнє!
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Прийміть найщиріші вітання з Днем українського добровольця! Пам'ятаємо щодня, що саме ви тримаєте мирне українське небо з початків ворожої російської окупації. Адже завдяки вам ми не здалися в перші дні неоголошеної війни, тому кожен новий світанок – то ваші мужні, сміливі, жертовні зусилля! Дякуємо вам безмежно!