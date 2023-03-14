День українського добровольця розпочали відзначати у 2017 році. Тоді Верховна Рада затвердила постанову про це свято, пише 24 Канал.

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Відтоді кожного року 14 березня в Україні вшановують мужність захисників, які обороняють нас від російських загарбників.

Гарні привітання з Днем українського добровольця – вірші

З Днем добровольця вітаю!

Мужності тобі бажаю.

Неба мирного над головою

І ніколи не пізнати поразки в бою.

***

З відважним Днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім'я і воля.

***

Мій друже, ти герой, пишаюся тобою!

І вся країна вклонилася тобі!

Доброволець-воїн, залишайся ж ти собою!

Не змінюйся на цій війні!

Ти сміливий, хоробрий чемпіон,

З'явився в березні таки на полігон.

Дітей і матерів ти захищав,

На смерть під кулями і в день, і в ніч стояв.

Велика ти людина, я радий що ти є,

Не кожен зможе боронити так своє!



Привітання у віршах з Днем українського добровольця / Фото Pinterest

***

Розстріляні мрії, спустошені сни,

Волає зруйнований схід,

Посланці добра, добровольці весни,

Ідуть в небезпечний похід.

На сході просякнута смертю земля.

Розсіяне сонце між хмар,

У корчах – повітря, будівля, поля

Гнітить невблаганний тягар.

Несуть добровольці свій хрест на плечах,

В бою не шкодують життя,

Долають смертельний згорьований шлях,

Щоб мали ми всі майбуття!

Привітання з Днем українського добровольця – проза

Сьогодні вітаємо всіх добровольців України. Ви – наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою та перемоги!

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Вітаю з Днем добровольця, бажаю вам сили та твердості духу, енергії та оптимізму, добробуту та надійного тилу в сім'ї. Нехай у вашому житті завжди знаходиться місце для благородних вчинків та подвигів. Бажаю перемоги!



Привітання з Днем українського добровольця 2023 у прозі / Фото Pinterest

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Сьогодні в День українського добровольця хочу побажати тобі – захиснику України, безмежної сили та відваги! Нехай скоро настане довгоочікувана перемога над ворогом! Бажаю віри у світле майбутнє!

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Прийміть найщиріші вітання з Днем українського добровольця! Пам'ятаємо щодня, що саме ви тримаєте мирне українське небо з початків ворожої російської окупації. Адже завдяки вам ми не здалися в перші дні неоголошеної війни, тому кожен новий світанок – то ваші мужні, сміливі, жертовні зусилля! Дякуємо вам безмежно!