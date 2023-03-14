День украинского добровольца начал отмечать в 2017 году. Тогда Верховная Рада утвердила постановление об этом празднике, пишет 24 Канал.

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С тех пор каждый год 14 марта в Украине чествуют мужество защитников, защищающих нас от российских захватчиков.

Хорошие поздравления с Днем украинского добровольца – стихи

С Днем добровольца поздравляю!

Мужества тебе желаю.

Небо мирное над головой

И никогда не узнать поражения в бою.

***

С отважным Днем тебя поздравляю!

Пусть улыбнется тебе судьба,

Нрав рядом пусть летает,

Будет дом, семья и воля.

***

Мой друг, ты герой, горжусь тобой!

И вся страна поклонилась тебе!

Доброволец-воин, оставайся ты собой!

Не меняйся на этой войне!

Ты смелый, храбрый чемпион,

Явился в марте на полигон.

Детей и матерей ты защищал,

На смерть под пулями и в день и в ночь стоял.

Большой ты человек, я рад, что ты есть,

Не каждый сможет так защищать свое!



Поздравления в стихах с Днем украинского добровольца / Фото Pinterest

***

Расстрелянные мечты, опустошенные сны,

Взывает разрушенный восток,

Посланники добра, добровольцы весны,

Идут в опасный поход.

На востоке пропитана смертью земля.

Рассеянное солнце между облаками,

В корягах – воздух, здание, поля

Угнетает неумолимое бремя.

Несут добровольцы свой крест на плечах,

В бою не жалеют жизнь,

Преодолевают смертельный сгоревший путь,

Чтобы мы имели все будущее!

Поздравление с Днем украинского добровольца – проза

Сегодня поздравляем всех добровольцев Украины. Вы – наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы!

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Поздравляю с Днем добровольца, желаю вам сил и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и надежного тыла в семье. Пусть в вашей жизни всегда находится место для благородных поступков и подвигов. Желаю победы!



Поздравление с Днем украинского добровольца 2023 года в прозе / Фото Pinterest

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Сегодня в День украинского добровольца хочу пожелать тебе – защитнику Украины, безграничной силы и отваги! Пусть скоро наступит долгожданная победа над врагом! Желаю веры в светлое будущее!

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Примите искренние поздравления с Днем украинского добровольца! Помним каждый день, что именно вы держите мирное украинское небо с начала враждебной русской оккупации. Ведь благодаря вам мы не сдались в первые дни необъявленной войны, поэтому каждый новый рассвет – это ваши мужественные, смелые, жертвенные усилия! Спасибо вам безгранично!