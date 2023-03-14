День украинского добровольца начал отмечать в 2017 году. Тогда Верховная Рада утвердила постановление об этом празднике, пишет 24 Канал.
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С тех пор каждый год 14 марта в Украине чествуют мужество защитников, защищающих нас от российских захватчиков.
Хорошие поздравления с Днем украинского добровольца – стихи
С Днем добровольца поздравляю!
Мужества тебе желаю.
Небо мирное над головой
И никогда не узнать поражения в бою.
***
С отважным Днем тебя поздравляю!
Пусть улыбнется тебе судьба,
Нрав рядом пусть летает,
Будет дом, семья и воля.
***
Мой друг, ты герой, горжусь тобой!
И вся страна поклонилась тебе!
Доброволец-воин, оставайся ты собой!
Не меняйся на этой войне!
Ты смелый, храбрый чемпион,
Явился в марте на полигон.
Детей и матерей ты защищал,
На смерть под пулями и в день и в ночь стоял.
Большой ты человек, я рад, что ты есть,
Не каждый сможет так защищать свое!
Поздравления в стихах с Днем украинского добровольца / Фото Pinterest
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Расстрелянные мечты, опустошенные сны,
Взывает разрушенный восток,
Посланники добра, добровольцы весны,
Идут в опасный поход.
На востоке пропитана смертью земля.
Рассеянное солнце между облаками,
В корягах – воздух, здание, поля
Угнетает неумолимое бремя.
Несут добровольцы свой крест на плечах,
В бою не жалеют жизнь,
Преодолевают смертельный сгоревший путь,
Чтобы мы имели все будущее!
Поздравление с Днем украинского добровольца – проза
Сегодня поздравляем всех добровольцев Украины. Вы – наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы!
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Поздравляю с Днем добровольца, желаю вам сил и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и надежного тыла в семье. Пусть в вашей жизни всегда находится место для благородных поступков и подвигов. Желаю победы!
Поздравление с Днем украинского добровольца 2023 года в прозе / Фото Pinterest
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Сегодня в День украинского добровольца хочу пожелать тебе – защитнику Украины, безграничной силы и отваги! Пусть скоро наступит долгожданная победа над врагом! Желаю веры в светлое будущее!
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Примите искренние поздравления с Днем украинского добровольца! Помним каждый день, что именно вы держите мирное украинское небо с начала враждебной русской оккупации. Ведь благодаря вам мы не сдались в первые дни необъявленной войны, поэтому каждый новый рассвет – это ваши мужественные, смелые, жертвенные усилия! Спасибо вам безгранично!