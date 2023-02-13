День святого Валентина 2023: оригінальні картинки-привітання зі святом любові

21:00

Щороку 14 лютого в Україні та світі відзначають День святого Валентина. Це свято символізує любов, яка є найглибшою сердечною прихильністю до людини. Тож цей день є чудовою можливістю, щоб висловити свої почуття тим, кого ви щиро любите.