З Днем святого Валентина 2026: гарні привітання у картинках і словах

Сьогодні, 14 лютого, світ зустрічає найромантичніше свято у році. У День святого Валентина пари проводять час з найближчими та зізнаються одне одному в коханні.

24 Канал підготував теплі привітання з Днем святого Валентина у картинках і словах. Обов'язково надішліть їх своїм коханим людям, яким хочете подарувати радість і любов.

Привітання з Днем святого Валентина 2026: картинки й проза

Бажаю кохання, розуміння, ніжності, романтики. Ніколи не знати, що таке самотність. Щоб завжди були руки, які б гріли, губи, які б цілували, і душа, яка б любила. Даруйте кохання й отримуйте. З Днем святого Валентина!

З Днем святого Валентина всіх коханих і люблячих людей! Коли в серці живе кохання, світ навколо прекрасний, світлий, сповнений дива. Кохання надихає, окрилює, дарує надію. Кохання дійсно вміє творити дива. Нехай це чарівне почуття наповнює серця до країв. Кохання, ніжності, теплоти, гармонії й краси!

З Днем усіх закоханих! Нехай любов захистить вас своїми міцними й теплими обіймами від усіх негараздів, гіркоти й розчарувань. Нехай кохані люди завжди будуть поруч, ніколи не зраджують, а тримають за руку й допомагають рухатися вперед. Бережіть у собі таке важливе й потрібне почуття, як кохання.

Коханий, ти зачарував мене своїм поглядом, ти наче Амур пронизав моє серце, ти зачарував мене своєю мужністю. Ти подарував мені любов і щастя, насолоду і умиротворення. Спасибі за те, що ти є. Я тебе дуже люблю і вітаю з Днем святого Валентина!

Люба моя! Для мене день закоханих – ще один чудовий привід розповісти про те, як я люблю тебе! Мої почуття щирі, чисті. Дивно, як ще пару десятків років тому ми нічого не знали про це свято? Не було валентинок, і 14 лютого був звичайним днем. Але сьогодні тисячі валентинок знайдуть своїх адресатів, а стріли Амура вразять тисячі сердець! І я із задоволенням проведу цей день в твоїх обіймах, кохана!

Моя кохана, я дякую тобі за твою любов, підтримку і світло, яке ти даруєш. Вітаю тебе з Днем святого Валентина і обіцяю любити завжди, попри всі складнощі, які нас може спіткати доля!

У цей особливий день хочу ще раз сказати, як сильно я тебе люблю. Ти – моя доля, і я щасливий, що ми разом. З Днем святого Валентина, моя єдина!

З Днем святого Валентина, моя зірка! Ти освітлюєш моє життя і робиш його яскравим і неймовірним. Ти – моя любов, моя радість, моя пристрасть.

