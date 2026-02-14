24 Канал подготовил теплые поздравления с Днем святого Валентина в картинках и словах. Обязательно отправьте их своим любимым людям, которым хотите подарить радость и любовь.

Смотрите также Пусть жизнь будет полна страсти: самые красивые картинки-поздравления с Днем святого Валентина

Поздравления с Днем святого Валентина 2026: картинки и проза

Желаю любви, понимания, нежности, романтики. Никогда не знать, что такое одиночество. Чтобы всегда были руки, которые бы грели, губы, которые бы целовали, и душа, которая бы любила. Дарите любовь и получайте. С Днем святого Валентина!

***

С Днем святого Валентина всех любимых и любящих людей! Когда в сердце живет любовь, мир вокруг прекрасен, светлый, полон чуда. Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду. Любовь действительно умеет творить чудеса. Пусть это волшебное чувство наполняет сердца до краев. Любви, нежности, теплоты, гармонии и красоты!

Поздравление с Днем святого Валентина 2026 / Коллаж 24 Канала

***

С Днем всех влюбленных! Пусть любовь защитит вас своими крепкими и теплыми объятиями от всех невзгод, горечи и разочарований. Пусть любимые люди всегда будут рядом, никогда не предают, а держат за руку и помогают двигаться вперед. Берегите в себе такое важное и нужное чувство, как любовь.

***

Любимый, ты очаровал меня своим взглядом, ты как Амур пронзил мое сердце, ты очаровал меня своим мужеством. Ты подарил мне любовь и счастье, наслаждение и умиротворение. Спасибо за то, что ты есть. Я тебя очень люблю и поздравляю с Днем святого Валентина!

Поздравления с Днем святого Валентина 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Дорогая моя! Для меня день влюбленных – еще один замечательный повод рассказать о том, как я люблю тебя! Мои чувства искренние, чистые. Удивительно, как еще пару десятков лет назад мы ничего не знали об этом празднике? Не было валентинок, и 14 февраля был обычным днем. Но сегодня тысячи валентинок найдут своих адресатов, а стрелы Амура поразят тысячи сердец! И я с удовольствием проведу этот день в твоих объятиях, любимая!

***

Моя любимая, я благодарю тебя за твою любовь, поддержку и свет, который ты даришь. Поздравляю тебя с Днем святого Валентина и обещаю любить всегда, несмотря на все сложности, которые нас может постигнуть судьба!

Поздравление с Днем святого Валентина 2026 / Коллаж 24 Канала

***

В этот особенный день хочу еще раз сказать, как сильно я тебя люблю. Ты – моя судьба, и я счастлив, что мы вместе. С Днем святого Валентина, моя единственная!

***

С Днем святого Валентина, моя звезда! Ты освещаешь мою жизнь и делаешь ее яркой и невероятной. Ты – моя любовь, моя радость, моя страсть.

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.