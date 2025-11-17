24 Канал підготував щирі привітання з Міжнародним днем студентів у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним і друзям, які здобувають вищу освіту, та подаруйте їм гарний настрій.

Міжнародний день студентів 2025: привітання у картинках, прозі й віршах

Вітаю з Міжнародним днем студента. Нехай цей чудовий період життя пройде якнайкраще, щоб потім можна було згадувати про ці роки з теплом та трепетом. Нехай студентство дарує потрібні знання, радість та хороших друзів.

Вітаю з Міжнародним днем студентів! Бажаю яскравих моментів у житті, великих перемог, гідних досягнень, веселих пригод, щасливих зустрічей та великих подорожей! Бажаю не втрачати інтересу до навчання. Бажаю кожен свій день робити плідним, чудовим та неперевершеним. Також бажаю кохання, натхнення та везіння.

Привітання з Міжнародним днем студентів 2025

Хай юність буде світлою,

Із мріями в душі,

З ентузіазмом й радістю

Ти по життю іди,

Студенте, привітаємо,

Хай в серці буде рай,

Навчайся з задоволенням

І цілей досягай!

З Днем студента вітаю,

Хай буде цікавим навчання,

Натхнення у праці бажаю,

Хай здійсняться всі сподівання!

Студентських веселощів й успішної здачі,

Хай будуть для вас всі легкими задачі!

Привітання з Міжнародним днем студентів 2025

Вітаю з Міжнародним днем студентів! Бажаю щодня перемагати лінь та нудьгу. Бажаю з кожною лекцією ставати на крок ближче до мрії. Бажаю освоювати обрану професію повною мірою. Бажаю мати у своєму житті багато добрих друзів та безліч можливостей для створення власного щастя.

Сьогодні особливий день, день студента! Вітаю вас із цим важливим етапом вашої освіти. Нехай університетські роки стануть для вас часом не лише навчання, а й дивовижних відкриттів, зустрічей із цікавими людьми та моментів щастя. Бажаю вам бути сміливими у пошуках нових ідей, знаходити натхнення у дрібницях бути впевненими у своїх силах.

Привітання з Міжнародним днем студентів 2025

З Днем ​​студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

Що студенту побажати?

Багато їсти й добре спати,

Вранці вчасно лиш вставати,

Щоб на пари не проспати.

Бути в формі і здоровим,

До навчання все готовим,

Педагогів – добрих, чесних,

Лекцій – гарних, інтересних,

Світлих, творчих лиш ідей,

І прикольних вам вістей!

