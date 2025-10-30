Разом із новим знаком прийде і потужна, але вибаглива стихія Вогню, яка матиме вирішальний вплив на наші долі. Яка ж саме тварина-символ очолить 2027 рік, і як її вогняна енергія вплине на життя кожного з нас – розповідає 24 Канал з посиланням на ChineseNewYear.

Новий 2027 рік: якої тварини?

2027 рік пройде під знаком Червоної Вогняної Кози. У китайській астрології ця тварина вважається однією з найдобріших і наймиролюбніших. Вважається, що вона приносить спокій, витонченість, естетику та творчість.

Люди, народжені під цим знаком, цінують комфорт, затишок та мистецтво, а їхніми ключовими рисами є чутливість, доброта та сильне співчуття. Рік Кози зазвичай сприяє розвитку гуманітарних наук, мистецтва та культури.

Однак елемент Вогню додасть до цієї миролюбної енергії неабиякої пристрасті та динамізму. Водночас вогняна стихія символізує дію і потребу в активному самовираженні. Так, 2027 рік спонукатиме людей до ухвалення сміливих творчих рішень і реалізації задумів, які вимагають емоційної віддачі.

Коли буде Китайський Новий рік у 2027 році?