Що цікаво, дату 17 листопада обрали невипадково. Річ у тім, що її встановили на згадку про події, що відбулися у Празі під час нацистської окупації. У жовтні 1939 року чеські студенти та викладачі вийшли на демонстрацію, присвячену річниці заснування Чехословацької Республіки.

Однак окупаційні війська жорстоко розігнали акцію, внаслідок чого студент-медик Ян Оплетал отримав смертельні поранення. Похорон хлопця відбувся 15 листопада та перетворився на масштабний протест проти нацистів. Через два дні окупанти оточили гуртожитки, заарештували понад 1200 студентів та відправили їх до концтаборів.

Відомо, що дев'ятьох студентських лідерів стратили без суду, а всі чеські вищі навчальні заклади закрили до кінця війни. Через два роки, у 1941 році, на Міжнародній Раді Студентів у Лондоні ухвалили рішення щорічно відзначати 17 листопада як Міжнародний день студентів, пише 24 Канал з посиланням на European Students Union.

З нагоди свята наша редакція підготувала картинки-привітання для студентів.

Міжнародний день студентів 2025: картинки-привітання

Привітання з Міжнародним днем студентів 2025 / Колаж LifeStyle24

